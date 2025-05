Světová akrobacie, premiéra La Putyky i první burleska v Trutnově

„Letos se nám podařilo sestavit program, který je pestrý, odvážný a zároveň nesmírně kvalitní. Velmi se těším na reakce diváků, protože některé momenty budou opravdu výjimečné,“ říká Libor Kasík, ředitel Uffa a zakladatel festivalu.

Circa Návrat mistrů, kteří berou dech

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude jednoznačně australský soubor Circa, považovaný za absolutní světovou špičku v oboru současného cirkusu. Do Trutnova se vrací s novou show En Masse, která propojuje dokonalou tělesnou práci s živou hudbou Franze Schuberta, Igora Stravinského a moderní elektronikou švédské skladatelky Klary Lewis.

„En Masse je fyzicky i emočně strhující představení. A jako zajímavost – v jedné části vystoupím i já, tentokrát jako zpěvák,“ dodává s úsměvem Kasík. Circa naposledy zazářila na Cirk-UFFu v roce 2022 s představením Humans, tehdy za bouřlivého potlesku publika.

La Putyka Premiéra zdarma, pod širým nebem

Jedním z nejočekávanějších momentů festivalu bude světová premiéra představení SPLASH od legendárního českého souboru Cirk La Putyka. Navíc půjde o výjimečný formát – představení proběhne venku a zdarma. „La Putyka se k nám vrací s premiérou už potřetí. Tentokrát půjde doslova mezi lidi. Cirkus se tak dostává přesně tam, kam patří,“ komentuje Kasík.

Burleska poprvé na programu

Velkým překvapením letošního ročníku je také první burleskní večer v historii Cirk-UFFu. Představení Zorya Blue & Ivy Airy – The Secret Show nabídne netradiční spojení akrobacie, jemné erotiky a snové atmosféry. „Je to show s burleskním nádechem – vizuálně působivá, poetická, intimní. Věřím, že to bude zážitek, na který diváci jen tak nezapomenou,“ říká Kasík.

Domácí scéna Nová generace cirkusu

Zásadní roli v programu opět hraje i domácí tvorba, především v podání novocirkusové školy CZirkidz. Jejich nové představení The Answer představí mladé umělce, kteří se nebojí výzev ani fyzických extrémů. „Ukazujeme, kam až se naši studenti dokázali posunout. A letos navíc v rámci CZirkidz Dance Company vystoupí ti nejlepší z nich – skutečné talenty,“ zdůrazňuje Kasík.

Cirkus pro všechny

Cirk-UFF ale zdaleka není jen o divadelních představeních. Festival nabídne i hudební program, parties a speciální akce pro děti, včetně těch nejmenších od jednoho roku věku. Trutnov se tak na několik dní stane živoucím organismem plným pohybu, emocí a kreativity.

Kompletní program a informace o vstupenkách jsou k dispozici na www.cirkuff.cz.