Cesta na vysněnou dovolenou bývá často plná očekávání, ale také únavy, dlouhého sezení a nepravidelného stravování. Právě proto se vyplatí věnovat pozornost tomu, co si s sebou přibalíme k jídlu a pití.
Správně zvolená svačina totiž dokáže udržet energii, zahnat hlad a zpříjemnit i několikahodinové cestování.
Mnoho z nás spoléhá na občerstvení během letu nebo na rychlé nákupy na čerpacích stanicích. Výsledek však bývá často stejný – vysoký obsah cukru, málo živin a brzký návrat hladu. Přitom stačí malé plánování předem a cesta může být mnohem komfortnější.
Svačiny, které zasytí na dlouhé hodiny
Při cestování letadlem se vyplatí připravit si vlastní zásoby. Ideální jsou skladné potraviny, které vydrží několik hodin bez ztráty kvality. Skvělou volbou jsou nesolené ořechy a semínka, které dodají tělu zdravé tuky a zároveň zasytí.
Dobře poslouží také ovoce. Na delší cesty se hodí především jablka, banány nebo hroznové víno. Praktickou variantou mohou být i proteinové nebo energetické tyčinky.
Pravidla pro pohodové cestování
„Volte ty s nízkým obsahem cukru, a naopak s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny,“ doporučuje nutriční terapeutka z Blendea.cz Kristýna Kubíková.
Pocit sytosti pomohou prodloužit také celozrnné krekry nebo sušenky s vyšším podílem vlákniny. Oproti běžným sladkostem dodávají energii postupně a nezpůsobují rychlé výkyvy hladiny cukru v krvi.
Nezapomínejte na vodu
Během cestování je stejně tak důležitý i pitný režim. Organismus ztrácí tekutiny rychleji, než si uvědomujeme, a zvlášť v letadle může být kvůli suchému vzduchu dehydratace výraznější.
„Zejména před letem se proto nezapomeňte hodně napít a s sebou do letadla si vezměte i prázdnou lahev, kterou si můžete po bezpečnostní kontrole naplnit vodou,“ radí Kristýna Kubíková.
Při cestách autem nebo autobusem je vhodné mít vodu neustále po ruce. Dopravní komplikace nebo dlouhé kolony mohou cestu nečekaně prodloužit. Odbornice zároveň upozorňuje, že slazené limonády a kofeinové nápoje nejsou ideálním řešením.
„Při cestování se vyhýbejte přeslazenému pití a kofeinovým nápojům. Působí močopudně a zbytečně vás dehydratují,“ varuje nutriční terapeutka.
Trocha přípravy před odjezdem tak může znamenat velký rozdíl. Místo únavy a kručení v břiše si cestu užijete s dostatkem energie a v mnohem lepší náladě.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.