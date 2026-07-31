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Styl i inovace: Samsung posouvá skládačky dál

Komerční sdělení   14:00

Rozvoj skládaček: jak Samsung vytvořil nový standard v oblasti mobilních inovací. | foto: Archiv Samsung

Komerční sdělení

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Fantastická úroveň vyspělosti smartphonů na světovém trhu už jen málokoho překvapí, ale jedna kategorie přesto stále vzbuzuje mimořádný zájem jak technologických nadšenců, tak běžných uživatelů: skládací telefony.

Ačkoli se po uvedení modelu Samsung Galaxy Fold v roce 2019 vydalo v našich stopách mnoho dalších výrobců, je to stále Samsung, kdo stojí v čele tvůrců odvětví skládacích telefonů. Naše po mnoho let vytvářené know-how zaručuje, že budeme i nadále určovat směr budoucího vývoje těchto zařízení.

Rozvoj skládaček: jak Samsung vytvořil nový standard v oblasti mobilních...

Rozlišování domnělých a skutečných potřeb

Segment prémiových skládacích zařízení se vyvíjí neuvěřitelně rychlým tempem, a tak technologický svět očekává stále něco nového. My se však nehoníme za samoúčelnými „módními výstřelky“. Naším hlavním cílem zůstává zdokonalování našich skládaček, aby splňovala požadavky zákazníků, a také zpřístupňování nejmodernějších technologií široké veřejnosti. Soustředíme se zejména na tenčí zařízení s lepšími displeji a pokročilejšími funkcemi umělé inteligence.

Zároveň sledujeme, jak lidé své skládačky skutečně denně používají. To nám pomáhá vymýšlet inovativní tvary a poměry stran zařízení s ohledem na potřeby uživatelům.

Tradice nepřetržitých inovací

Co odlišuje skutečného lídra v oboru od konkurence, je konzistence vývoje. Zatímco mnoho firem předvádělo pouze různé experimentální koncepty, Samsung posledních sedm let aktivně vytvářel stále dokonalejší standardy skládacích smartphonů.

Od roku 2019, kdy představil svůj revoluční originální model Samsung Galaxy Fold, přichází rok co rok s významnými inovacemi svých skládaček, které na sebe plynule navazují.

Rozvoj skládaček: jak Samsung vytvořil nový standard v oblasti mobilních...

Neutuchající úsilí o konzistentní vylepšování hardwaru i softwaru u každé nové generace řady Galaxy Z Fold a Z Flip proměnilo tento odvážný experiment v neodmyslitelnou součást života s moderní mobilní technikou.

Jakou podobu budou mít další inovace skládaček? Sledujte Samsung Newsroom nebo samsung.cz, kde si rovnou můžete novinky rezervovat a získat extra bonus.

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