Přejídání ve stresu se dá zbavit. Máme pro vás tři rady, jak na to

Jídlo je nutnost, ale také často používaná náplast na smutek, stres, deprese nebo jiné emočně vypjaté momenty. Ne nadarmo se říká, že člověk si musí „obalit nervy něčím sladkým“. A proto jsou cukrárny plné mlsalů, kteří si zpříjemňují den s kávou a dortíkem.

Patříte mezi ně i vy? Touha zajíst tíživé pocity se podle psychologů váže už na vzpomínky z dětství.

„Když jsem byla u doktora a zvládla otravné vyšetření či injekci, rodiče mi za odměnu koupili čokoládu nebo mé oblíbené bonbony,“ vzpomíná padesátiletá čtenářka Lydie z Brna, která si dodnes nemilé situace kompenzuje něčím sladkým.

„Stačí jen hádka s kamarádkou a hned si běžím pro nějakou tu chuťovku do lednice.“ Máte to podobné? Co s tím?