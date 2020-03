Vtipná představa

Zase vás partner vytáčí? Představte si ho v nějakém bláznivém oblečení. Nebo třeba jak skáče po pokoji jako kuře. No, kdo by se v takové chvíli neusmíval?!

Pozitivní myšlenky

Vlak už má zase přes 30 minut zpoždění? Mohlo by to být horší: ještě že to nejsou dvě hodiny a nemáte už žádnou důležitou schůzku, jen se musíte dostat domů. A svět hned vypadá lépe!

Růžové brýle

Růžová barva uklidňuje a zbavuje agrese. V případě malé krize se dívejte na něco v téhle barvě, třeba na šátek nebo růžový obrázek. Má to okamžitý účinek.

Pořádné vybití

Pusťte si doma hlasitou hudbu a dělejte, co vás napadne. Pobíhejte po pokoji, mlaťte do polštářů, dělejte dřepy. Do mozku se vám vyplaví endorfiny a vztek zmizí.

Chvilka meditace

Zvedněte ramena k uším, chvíli vydržte, nadechněte se a se silným „ách“ povolte a vydechněte.

Báječná aromaterapie

Přivoňte si k lahvičce s vonným olejem: anýz zbavuje napětí, jasmín odbourává stres a růže vytváří pohodu.

Pohled s odstupem

Zamyslete se nad tím, jak se budete na příčinu své zlosti dívat v budoucnu. Rozčilující fronta u pokladny bude určitě už zítra zapomenuta a odpuštěna.