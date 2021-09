Určete stresory

Základem je zjistit, kde se stres ve vašem životě bere, tedy určit stresory, které vám ničí život. Někdy to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. U někoho za vše může nerudný šéf, který vyžaduje extrémní pracovní nasazení, u dalšího může stejně intenzivně působit vlezlá tchyně, kterou sice vidíte jednou za pár týdnů, ale jen během toho jednoho dne vás svou přítomností umí vytočit na dlouhý čas. Někoho zase stresuje hlučné prostředí na pracovišti nebo každodenní cesta autem do práce, kterou často znepříjemňují vleklé zácpy.