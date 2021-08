Co je to štěstí? Pro našince pravděpodobně muška jenom zlatá. Anebo také nehmatatelné cosi, co chodí dokola a občas… ale kdo by to neznal? Vědecky vzato není ovšem tato emoce či řekněme životní pocit tak náhodný. Tvoří ho zkušenosti i naše celková osobnost.

„Jedná se o subjektivní kladné vnímání svého vlastního já. Jinými slovy – tento postoj vychází z velmi osobního hodnocení, kterému lidé podrobují své životy,“ uvádí psycholožka Heather Lyonsová.

Přitom to zdaleka neznamená, že všechno kolem musí být perfektní. Naopak. „Ti, kdo touží po dokonalosti, ji jen zřídkakdy najdou. Tudíž nemohou být šťastní,“ varuje další expertka Sherry Bentonová.

Mnohem šťastnější bývají lidé, kteří nežádají tolik, ale to málo si umějí vychutnat. A to jim svědčí. Podle poslední studie odborníků z Harvardovy univerzity pod vedením Nancy Etcoffové totiž přináší štěstí do našeho života prokazatelně spoustu benefitů. Někdy jsou ale fakta ohledně něj také překvapivá a nečekaná. Tady je pět základních zjištění.

1. Nerozdává se spravedlivě

Ačkoli se tvrdí, že na kousek toho štěstí má nárok každý, tak lehké to není. V tom, zda ho někdo cítí, nebo ne, hraje roli velká spousta věcí. A mnoho z nich neumíte ovlivnit – jako třeba to, kde se narodíte a z jakého prostředí vyjdete.

Jak měřit štěstí Můžete být klidně nespokojení s malými součástmi svého života, a přesto být v podstatě šťastní. Jen je dobré si to připomínat. Proto abyste zjistili, jak na tom jste, dali vědci dohromady pár základních otázek, které si musíte položit. Jsou to tyto:

Žiju v souladu se svými hodnotami a morálními zásadami?



Dávám prioritu skutečně důležitým vztahům?



Jsou pro mě tyto vztahy obohacující, cítím se v nich podporován a v bezpečí?



Dokážu se zastavit a ocenit, čím vším mě život obdařil?



„Například v zabezpečené Americe nebo třeba skandinávských zemích mají lidé ke spokojenosti mnohem větší tendenci než v chudých částech Afriky,“ uvádí se v dokumentu. Stejně tak se vyhýbá jedincům žijícím v tyranii anebo ve lži.

2. Štěstí není splněný sen

Doposud se mělo za to, že když člověk po něčem touží a dosáhne toho, ve většině případů mu to přinese naprosté uspokojení. Ovšem poslední průzkumy na toto téma odhalily docela překvapující věc. Zdaleka tomu tak totiž není.

Souvisí to hlavně se stále se rozšiřujícím materialismem a touhou mít téměř cokoli na světě. „Hodně lidí si přeje auto, velký dům a podobně. A když to konečně získají, jejich stav mysli to nikterak nezmění k dobrému,“ varuje Etcoffová. Naopak chtějí víc.

Může za to nesprávná rovnost mezi slovy „vlastním“ a „jsem šťastný“. V reálu se totiž ukazuje, že existuje velká spousta osob, které jisté věci prostě milují, ale vlastnit je zdaleka nemusí. Tím spíš jim dělají radost.

3. Přátelé jsou nejvíc

Ačkoli zvláště u nás je společnost založená na rodině a lidé se starají hlavně o ni, podle výzkumu harvardských vědců jsou pro pocit štěstí mnohem důležitější jiné blízké osoby.

„V prvé řadě jsou to přátelé a potom partneři,“ dokládají ve výzkumu. Až poté přicházejí příbuzní a děti. Naopak nejméně spokojeně se cítí lidské bytosti ve společnosti svých šéfů. I když výjimky potvrzují pravidlo.

4. Kvalitnější život

Už jenom to, že je člověk šťastný, je velmi pěkná věc. Přináší s sebou ale další bonusy. Jedinci, kteří si takto připadají většinu svých dnů, dokážou lépe potlačovat případné pocity stresu, nebo dokonce úzkosti, o depresi ani nemluvě.

Navíc mají tendenci věnovat se zdravějšímu životnímu stylu. Nepřejídají se, sportují, pohybují se. Také vykazují mnohem větší obranu proti běžným infekcím a nemocem. Jsou sociálně angažovaní a aktivní. „Žijí proto déle a kvalitněji než jedinci, kteří se do takovéhoto stavu dostat neumějí,“ dokládá výzkum.

5. Je to nakažlivé

Dobrá zpráva pro vás, kteří si třeba neumíte pocit štěstí dostatečně vytvořit, je, že tento vjem je velice nakažlivý. Pokud se tedy budete obklopovat lidmi, kteří to naopak dovedou, je to vaše výhra.

Štěstí je totiž přenositelné a šíří se rychlostí blesku. Stýkáte-li se s lidmi, kteří žijí pod jeho taktovkou, pak je velice pravděpodobné, že se to na vás přenese. Právě proto je potřeba mít přátele a nezavírat se před nimi doma – zvlášť když už to konečně zase jde.

Co dělat, aby byl člověk šťastný?

Šťastným se může stát každý z nás. Chce to jen trochu snahy a vědět, na co se zaměřit. Nejzásadnější je podle psycholožky Sherry Bentonové naučit se být vděčný za to, co máte. Vypadá to jednoduše, ale je to v praxi to nejsložitější. „Doporučuji si zapisovat každý večer věci, které vám udělaly za celý den radost. Nejen ty velké, ale i úplně maličké,“ nabízí cestu vědkyně.

Vědomě se také učte mluvit, psát a přemýšlet o sobě v pozitivním slova smyslu. A když už budete milí na sebe, chovejte se tak i k ostatním. Většina z lidí okolo vám to vrátí stejnou mincí, což vám dodá další energii. Snažte se doma i v práci dělat to, čemu opravdu věříte, anebo se aspoň úplně nezaprodat. A každý moment, který vás nadchne, si užijte. I kdybyste měli na chvíli zastavit čas.