Už jste někdy slyšeli o nástěnce štěstí podle feng shui? Tahle východní nauka věří, že když si své prosby, přání a sny jasně představíte (například pomocí fotek a obrázků), stanou se skutečností. Chcete to zkusit? Počkejte si na dobu, až bude měsíc dorůstat, a pusťte se hned do toho!

Doprostřed nástěnky si připíchněte svoji fotku. Vyberte si takový snímek, kde jste šťastní a spokojení. Pozor: Čím čerstvější fotka bude, tím lépe. Pak podle instrukcí do jednotlivých stran směřujte svoje touhy, které vždy zdokumentujte obrázky. Důležité je, abyste měli své sny na očích a souzněli s nimi. Co když se některá z vašich hodnot změní? Nic se neděje, stačí jenom na nástěnce vyměnit údaj a fotku.

Přivolejte si (nejen) peníze

Levý horní roh je zónou bohatství. Sem si můžete nalepit jakékoliv obrázky, které souvisejí s hojností a materiálním blahobytem – třeba obrázky mincí, drahých šperků, zlatých sošek, auta nebo ruky, která á drží stohy bankovek.

Podpořte svou rodinu

Na levé straně uprostřed je kolonka, která je zasvěcená rodině. Pokud ji momentálně nemáte, ale chtěli byste ji mít v budoucnu, vylepte si zde fotky šťastné rodiny z časopisu. Počet dětí přizpůsobte své představě o vlastních potomcích.

Dosáhněte dobrého vzdělání

Vlevo dole je „sektor moudrosti“. Aby člověk dosáhl úspěchu, musí se vzdělávat. Sem proto umístěte obrázky vysokoškolského diplomu nebo osvědčení, které vám otevírá dveře k vašim snům.

Funguje to? Spousta lidí by vám řekla, že ano. Nástěnka vám navíc pomůže myslet na své sny, touhy a naučí vás s nimi „souznít“. A to je nejdůležitější. Zbytek je jen na vás: na vašem chování, vyzařování a míře otevřenosti zkoušet nové věci. Říká se, že Štěstěna přeje připraveným. Tak buďte ve střehu a nepřehlédněte ji!

Kam s nástěnkou?

Podle feng shui byste si ji měli dát na místo, kde na ni budete dobře vidět. Ideálně někam do ložnice, kde se na ni můžete dívat ráno při vstávání a večer před spaním.

Bohužel se stává, že nástěnka u ostatních členů rodiny může vzbuzovat rozpaky a různé nevhodné komentáře. Pokud něco takového hrozí u vás, najděte si pro ni takové místo, kde na ni uvidíte a zároveň si zachováte své soukromí.

„Já jsem si ji nalepila na dveře skříně s oblečením. Takhle jsem ji viděla téměř denně,“ prozrazuje čtenářka Zdeňka svůj tip.

Dopřejte si úspěch

Těsně nad „zónou zdraví“ s vaší fotkou je tzv. „zóna slávy“. V časopise nebo na internetu si najděte obrázky věcí, které by mohly symbolizovat váš úspěch. Ty si potom vystřihněte nebo vytiskněte a nalepte je do patřičného políčka.

Může jít o cokoliv, třeba o vybudování vlastní firmy, cestu kolem světa, zlatý sportovní pohár, stočený krejčovský metr, který vypovídá o vašem zhubnutí...

Důležité je, abyste ze snímků cítili emoce: radost, touhu po dosažení vašich přání a cílů.

Umíte kreslit? Fotky nahraďte malůvkami nebo můžete zkombinovat obojí, fotografie i obrázky. Je to na vás.

Vysněte si svou lásku

Horní pravý roh je zasvěcen „zóně lásky“. Pokud máte partnera, nalepte sem jeho fotografii.

Jste momentálně singl a svou „polovičku“ právě hledáte? Nevadí! Vyzdobte si tuhle plochu symboly lásky, může jít o srdíčka, propletené ruce, spojené labutě... Nebo o fotky zamilovaných párů, ze kterých je cítit láska, blízkost, spokojenost a souznění.

Rozviňte svou tvořivost

Pod sektorem lásky leží zóna tvořivosti a kreativity. Sem patří k všechno, co milujete. Vaše tvůrčí sny, koníčky... Pokud chcete malovat, nalepte sem nějaký krásný obraz. Chcete napsat román? Umístěte sem fotku knihy. Toužíte upéct třípatrový dort? Proč ne! Hned si vyhledejte jeho fotku a nalepte ho na nástěnku svých přání.

Nastartujte kariéru

Říká se, že člověk může být čímkoliv. Jen to chce trochu snahy, víry v sebe, vůle a trpělivosti. Moudré pořekadlo praví: „Všechno jde, když se chce!“ Proto se vykašlete na výmluvy, že jste „na to už staří“, a naučte se snít.

Jaká práce by vás naplňovala? Co byste byli ochotni udělat, abyste ji získali (nebo jí mohli být nějakým způsobem nablízku)? Jaké fotky by váš kariérní sen vyjadřovaly? Ať jsou jakékoliv, vystřihněte je a šup s nimi na nástěnku.

Obujte si toulavé boty

Posledním políčkem vpravo dole je zóna cestování. Zároveň sem patří i pomocníci, kteří vás během vašich životních cest ochraňují. Proto sem nelepte jen obrazy míst, která chcete navštívit, ale i podobenky l lidí (nebo patronů), kteří nad vámi drží ochrannou ruku.