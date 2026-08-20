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Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci

  14:00

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci. | foto: Archiv: Starbucks

Kavárna v obchodním centru Géčko je vůbec prvním Starbucks Drive Thru v České republice.

Zákazníkům tak umožní vychutnat si oblíbené nápoje a občerstvení nejen přímo v kavárně, ale také pohodlně objednat z automobilu.Tato novinka reaguje na rostoucí poptávku zákazníků po pohodlí a zároveň pokračuje v rozšiřování své přítomnosti po celé České republice.

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.

Nová pobočka se nachází v Sousedské ulici v liberecké části Růžodol, v areálu OC Géčko vedle KFC Drive Thru. Na ploše 158 m² nabídne 27 míst k sezení uvnitř a dalších 38 míst ve venkovní části.

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.

Vedle služby Drive Thru bude návštěvníkům k dispozici také kompletní nabídka nápojů a občerstvení Starbucks, včetně možnosti úpravy nápojů podle vlastních preferencí. Nová kavárna tak nabídne zázemí jak pro posezení, tak pro rychlou zastávku cestou autem.

Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.
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