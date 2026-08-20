Starbucks rozšiřuje svou síť kaváren o novou pobočku v Liberci.

Zákazníkům tak umožní vychutnat si oblíbené nápoje a občerstvení nejen přímo v kavárně, ale také pohodlně objednat z automobilu.Tato novinka reaguje na rostoucí poptávku zákazníků po pohodlí a zároveň pokračuje v rozšiřování své přítomnosti po celé České republice.
Nová pobočka se nachází v Sousedské ulici v liberecké části Růžodol, v areálu OC Géčko vedle KFC Drive Thru. Na ploše 158 m² nabídne 27 míst k sezení uvnitř a dalších 38 míst ve venkovní části.
Vedle služby Drive Thru bude návštěvníkům k dispozici také kompletní nabídka nápojů a občerstvení Starbucks, včetně možnosti úpravy nápojů podle vlastních preferencí. Nová kavárna tak nabídne zázemí jak pro posezení, tak pro rychlou zastávku cestou autem.