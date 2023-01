V minulosti bylo takovou inovací třeba uvedení kávy Blonde Espresso Roast, která díky světlejšímu pražení kávových zrn zachovává v nápoji lehkost a jemnost, aniž by přišla o plnost chuti nebo obsah kofeinu. V loňském roce se těšily velké oblibě lahodné ovesné latte nápoje, které se s úspěchem vrátily do nabídky i tuto zimu s novinkou Caramelised Macadamia Oat Latte. Mezi kávovými fanoušky se s velkým ohlasem setkalo i uvedení široké nabídky mléčných alternativ. Ve Starbucks si můžete svou oblíbenou kávu vychutnat nejen s klasickým či bezlaktózovým mlékem, ale také se širokou nabídkou veganských mléčných alternativ – sójovým, mandlovým, kokosovým a ovesným nápojem. Nyní jsou navíc veškeré rostlinné alternativy mléka k dispozici bezplatně, a to ve všech kavárnách Starbucks. Neváhejte a vychutnejte si svůj nápoj s jedinečnými chuťovými profily jednotlivých mléčných alternativ.

S rozšiřováním nabídky přichází také více možností personalizace nápojů, kterou si zákazníci oblíbili. Profesionální baristé ve Starbucks připraví každému zákazníkovi jeho oblíbený nápoj přesně podle jeho představ. Můžete si vybrat kávový základ z tradiční tmavě pražené kávy Espresso Roast nebo dát přednost jemné citrusové sladkosti a hladké plnosti chuti Blonde Espresso Roast. Dopřát si můžete také sezónní zrnkové kávy dle aktuální nabídky.

V případě, že dáváte přednost kávovým nápojům s mlékem, máte možnost širokého výběru. Mléčné alternativy nacházejí v současnosti své fanoušky nejen mezi těmi, kteří mají ze zdravotních důvodů specifické požadavky, ale potěší také ty, kteří hledají alternativu svých oblíbených nápojů ve veganské verzi. Rostlinné alternativy mléka rovněž dokáží zajímavým způsobem doladit celkovou chuť nápoje. Cappuccino, caffé latte či macchiato si ve Starbucks můžete vychutnat s bezlaktózovým mlékem nebo s některou ze čtyř mléčných alternativ. Za žádnou z nich si už v kavárnách Starbucks nebudete připlácet a svůj oblíbený nápoj si tak vždy vychutnáte tak, jak jej máte nejraději. Dáváte-li přednost rostlinným alternativám mléka, nyní si bezplatně vyberete ze sójového, ovesného, mandlového či kokosového nápoje.

Výsledný nápoj si můžete dochutit sirupem nebo drobenkou dle vlastního výběru a vytvořit si tak vlastní, personalizovanou kávovou specialitu. Vyzkoušejte i vy svůj oblíbený nápoj ve Starbucks s vybranou kávovou směsí nebo mléčnými alternativami a objevte chutě, které obohatí váš kávový svět o jedinečné nové zážitky!