Starbucks pokračuje v rozšiřování své sítě kaváren v České republice

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy, na adrese Na Příkopě 10, Praha 1.

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy | foto: Archiv Starbucks

Nová kavárna se rozkládá na ploše 343 m² a nabídne celkem 128 míst k sezení, z toho 44 míst na zahrádce ve vnitrobloku, která poskytuje klidné zázemí v rušném centru města. Prostor je navržen s důrazem na pohodlí hostů, funkčnost a moderní technologie.

Součástí kavárny jsou digitální menuboardy, které zajišťují přehlednou a rychlou orientaci v nabídce, a také služba Mobile Order & Pick-Up, umožňující objednání a vyzvednutí nápojů bez čekání.

Otevřením nové pobočky v paláci Savarin Starbucks dále posiluje svou přítomnost v historickém jádru Prahy a reaguje na poptávku po moderních kavárenských prostorách, které kombinují kvalitní kávu, technologické inovace a místo pro setkávání, práci i odpočinek.

Tak neváhejte a navštivte nás na novém místě!

Nově otevírá kavárnu v prestižních prostorách paláce Savarin v centru Prahy, na adrese Na Příkopě 10, Praha 1.

