Starbucks pokračuje v rozšiřování své sítě kaváren v České republice

Nová kavárna se rozkládá na ploše 343 m² a nabídne celkem 128 míst k sezení, z toho 44 míst na zahrádce ve vnitrobloku, která poskytuje klidné zázemí v rušném centru města. Prostor je navržen s důrazem na pohodlí hostů, funkčnost a moderní technologie.
Součástí kavárny jsou digitální menuboardy, které zajišťují přehlednou a rychlou orientaci v nabídce, a také služba Mobile Order & Pick-Up, umožňující objednání a vyzvednutí nápojů bez čekání.
Otevřením nové pobočky v paláci Savarin Starbucks dále posiluje svou přítomnost v historickém jádru Prahy a reaguje na poptávku po moderních kavárenských prostorách, které kombinují kvalitní kávu, technologické inovace a místo pro setkávání, práci i odpočinek.
Tak neváhejte a navštivte nás na novém místě!