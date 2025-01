Společně, nebo každý zvlášť? O penězích a účtech musíte hlavně mluvit

Mít dobrý přehled o financích je velmi důležité, a to zejména v partnerství. Někteří lidé těmito tématy – zvlášť na začátku vztahu – opovrhují.

Odmítají se bavit o něčem tak přízemním, jako jsou peníze, vždyť se přece milují, tak proč do toho míchat peníze? Láska je krásná věc, to ano, ale jen ideálů se člověk nenají, notabene pokud přijdou děti nebo nás zaskočí nečekané výdaje, což se stává celkem běžně.

Kdy bychom se tedy měli s partnerem začít bavit o penězích? Odborníci doporučují - co nejdřív. Tato debata by zcela určitě měla předcházet závažnému rozhodnutí, jako je svatba nebo narození dítěte.

Stejně jako prospívá otevřená konverzace sexuálnímu životu, totéž platí o financích. Obě tyto oblasti jsou totiž zatížené různými předsudky a strachy.

Později, až zabředneme do vzájemných stereotypů, by už totiž mohlo být pozdě, případně by naše snahy o dohodu mohly provázet spory a hádky.

Férové dělení

Dejme tomu, že jste si s partnerem na rovinu promluvili a dohodli se na společném účtu, což je jedna z možností, jak spravovat rodinné finance. Lidé se k ní zpravidla uchylují v dobré víře, že tento model je nanejvýš spravedlivý a ušetří jejich vztah zbytečných konfliktů. Proč ne?

Aby však mohl společný účet fungovat, je třeba komunikovat o tom, co se z něj bude financovat a co ne, a taky kolik kdo bude přispívat. Právě zde často vznikají konflikty a na povrch se derou emoce. Každý z partnerů si s sebou nese jiné nastavení, má odlišné potřeby a představy a tom, kolik a za co utrácet (nemluvě o spojení typu rozhazovač plus šetřílek, kde je atmosféra výbušná od samého začátku).

Pokud oba nedospějí ke vzájemné dohodě, nejsou ochotni akceptovat názor druhého a třeba i slevit ze svých nároků, je rozhodně lepší mít účty tři – jeden společný a dva vlastní.

Pokud se týče společného účtu, je spravedlivým nastavením, aby ten s vyššími příjmy přispíval více. Zároveň je však velmi důležité komunikovat také o tom, co se děje s penězi, které nejdou na společný účet. Právě to totiž může být častým zdrojem pocitu nespravedlnosti, který doléhá na „chudšího“ z páru.

Mluvte spolu

V dnešní době se stává stále e oblíbenějším model „každý za své“, zejména pak u lidí, kteří už za sebou mají nějaký dlouhodobý vztah a načerpali životní zkušenosti. Podle odborníků jsou sólo účty naprosto v pořádku. Není nutné sdílet veškerý výdělek, je však zapotřebí vzájemné důvěry, aby partneři mohli mít dobrou rámcovou představu o tom, jaké jsou možnosti toho druhého. A jak už jsme zmínili výše, k vlastním účtům si pak mohou založit ještě společný.

Někteří naopak chtějí mít v této otázce jasno hned od začátku a dohodnou se na uzavření předmanželské smlouvy.

Ale ani ta nemusí být zárukou férové hry, to se týká zvláště specifické skupiny žen, které se provdají za úspěšné a bohaté muže a „jsou donuceny“ k podepsání předmanželské smlouvy ve svůj neprospěch.

Sečteno a podtrženo, ať už se rozhodnete hospodařit s penězi jakýmkoli způsobem, nezapomínejte, že v oblasti společných financí je důležitá otevřená komunikace a důvěra. A také ochota najít způsob, který vyhovuje oběma (neexistuje žádný univerzální model). Pod tématem peněz se zkrátka skrývá spousta emocí a je dobré si to přiznat, komunikovat o nich a mít v této otázce jasno.