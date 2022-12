Odpověď na to, jak se cítíte, může být však jednodušší, než se zdá. Vašemu tělu možná chybí jeden naprosto zásadní hormon - serotonin. Ten patří mezi látky, které jsou pro lidský organizmus velice důležité. Tento hormon nervové tkáně se podílí na přenosu vzruchů a jeho dostatečná hladina ovlivňuje, jak dobře se člověk cítí.

I malé množství serotoninu v mozku ovlivňuje naši náladu, emoce a chování. Proto se mu často přezdívá „hormon štěstí“.

Serotonin je tedy přírodním stabilizátorem nálady a jeho dostatečná produkce má zásadní vliv na fungování lidského organizmu. Pokud není jeho hladina vyvážená, má to dopad na duševní, fyzickou i emoční pohodu.

Serotonin a L-tryptofan

Jak spolu souvisí? Jednoduše. Serotonin je vytvářen z látky jménem L-tryptofan. Což je esenciální aminokyselina, kterou si tělo neumí samo vyrobit, ale musí ji přijímat stravou. Jeho dalším metabolitem (jednou z látek, na kterou se v těle přeměňuje) je melatonin, neboli „noční forma“ serotoninu. Snížená hladina melatoninu souvisí s problémy s usínáním a špatnou kvalitou spánku, což jsou faktory úzce spjaté s psychickou nepohodou.

Pro silného ducha

Pokud bychom to tedy shrnuli, bez dostatečného přísunu L-tryptofanu nevytvoří tělo potřebné množství serotoninu a melatoninu. L-tryptofan se tak stále více a více dostává do popředí zájmu, a to především v souvislosti se zdravým životním stylem, spánkem a psychickou pohodou.

Přirozeně se tato aminokyselina vyskytuje v živočišných a rostlinných bílkovinách (např. krůtím a kuřecím mase, mléčných výrobcích, banánech, oříšcích a semínkách, fazolích, špenátu apod.), tryptofan lze však doplňovat také ve formě doplňků stravy.

Při jejich výběru je však důležité myslet především na kvalitu nejen L-tryptofanu, ale také samotného přípravku. Doba soustavného užívání by neměla být ničím omezena a v doporučené dávce by přípravek neměl snižovat bdělost, vyvolávat spánek ani způsobovat jakékoli jiné nežádoucí účinky.