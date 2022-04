Starosti a stres nám často nedovolí usnout, nebo nás probouzejí uprostřed noci. Někdy jsou ale na vině špatného spánku i takové věci, do kterých by to nikdo neřekl. Třeba zdánlivě obyčejné potraviny. Tipnete si, které to jsou?

Nestravitelné syrové potraviny

Třeba listový salát obsahuje hodně vlákniny. To je pro naše tělo v podstatě velmi dobré, ale pozor: ne večer. Vláknina se v tlustém střevě působením střevních bakterií rozkládá a při tomto procesu vzniká jako vedlejší produkt plyn.

Při nedostatku pohybu, když už se unavená po celém dni chystáte uložit do postele, je důsledkem nafouknuté břicho, bolest a křeče. Stejný účinek potom mají i jiné syrové potraviny.

Vsaďte na babské rady Existují i přírodní prostředky, po kterých budete spát jako nemluvně. Naše babičky nedaly dopustit na teplé mléko s medem, spolehlivě funguje ale i ovesná kaše nebo banány.

Po skleničce piva či vína mnozí rychleji usnou… Ale potom se zase probudí. Když se totiž alkohol dostane do krve, aktivuje činnost mozku. A na spánek už není ani pomyšlení.

Rajská a sýr způsobují pálení žáhy

Tepelně zpracovaná rajčata (například v polévkách nebo omáčkách) obsahují kyselinu, která u lidí s citlivým zažíváním může vyvolat pálení žáhy, a to především, když leží.

Obtížně stravitelné jsou také různé druhy tvrdého sýra (například oblíbený parmazán a dále čedar nebo ementál), které obsahují hodně nenasycených mastných kyselin. I po nich hrozí pálení žáhy, nevolnost a někdy také nepříjemná bolest na hrudi.

Ořechy podporují bdělost

Nezpracované, přírodní ořechy jsou velice oblíbeným a navíc i zdravým mlsáním, dodávají totiž tělu velké množství hořčíku. Tato minerální látka podporuje zažívání a příznivě působí na svaly a srdce. Zároveň ale vyvolává velký příliv energie, takže s nočním klidem se můžete rozloučit.

Také brusinky jsou stále populárnějším mlsáním, nejen proto, že obsahují spoustu vitaminu C. Vyhledávané jsou i kvůli tomu, že podporují funkci močových cest. To má ale i své proti. Jejich močopudný účinek by vás mohl nutit často vstávat a chodit na záchod. To samé platí o vodním melounu.

Červené maso stresuje zažívání

Hovězí a jehněčí maso nebo zvěřina obsahují hodně tuku a bílkovin, takže jsou pro naše zažívání opravdovou výzvou. Také chipsy, hranolky a podobné chuťovky zažívání pořádně zatíží. Není proto žádný div, že když si je dopřejete k večeři, nemůžete pak spát.

Všichni víme, že káva obsahuje kofein. Ovšem málokdo ví, že ho najdete i v hořké čokoládě s vysokým podílem kakaa. Proto není večerní mlsání tmavé čokolády rozhodně tou nejlepší volbou.