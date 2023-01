Každý z nás se občas ráno probudí se vzpomínkou na sen, který se mu tu noc zdál – ale co s tím? Dokážete si sen vybavit? Dokážete si jej vyložit? Dokážete s ním pracovat? Pokud ne, naučte se to právě teď.

Jistě, jako skeptičtí vědci, kteří to, co neověří v laboratořích, nepovažují za možné, můžete protestovat, že sny jsou jen sny. Na druhou stranu, proč bychom je měli, kdyby byly zcela náhodné? Neodhalují snad něco z našeho nevědomí? Jen se nad tím zamyslete…

Rozumět svým snům je stejné jako rozumět sobě samému. Americký klinický psycholog Michael J. Breus, který se specializuje na poruchy spánku, dokonce tvrdí, že sny zásadně ovlivňují náš bdělý život. Jsou prostředkem, kterým mozek zpracovává emoce i veškeré informace získané v bdělém stavu. To znamená, že to ve výsledku nějak ovlivní chování daného jedince. Ale jak?

To je ten problém. Kdyby člověk lépe porozuměl snům, mohl by pochopit sám sebe a mnoho věcí by potom třeba udělal jinak. Jenže toto už je opravdu složité, zde nějaká symbolika nebo snář nepomůžou, na scénu by musel přijít psychoanalytik, což asi není pro každého.

Můžeme to zkusit svépomocí. Možná to nebude tak jednoznačné, ale půjde to. Tak nejdřív se můžete začít radovat. Říká se, že máte-li sny, dostáváte dar od svého podvědomí. Není to samozřejmě nijak snadné. Sny hovoří v symbolech a v těch se musíte naučit číst – tak jako třeba v kartách.

Naučte se vykládat sny

Podobně jako u všeho v životě i zde platí, že čím víc námahy a úsilí do výkladu snů vložíte, tím víc získáte. Učit se a nevzdávat se, to je pravidlo výkladu snů. Další ale říká, že to nemůžete nikdy udělat špatně – ovšem čím víc objektivity do toho dáte, tím lépe pro vás.

Nutné je ještě zdůraznit, že do zkoumání snu se můžete pustit i v momentě, kdy si z něj pamatujete jen drobný útržek. Bez předsudků se pomalu a trpělivě, hezky kousek po kousku, pokuste složit každý střípek k sobě.

Mimochodem, lidem se prý zdá šest až sedm snů za noc, žádný sen si pak nepamatuje 15 % mužů a 8 % žen. I tito snoví sklerotici mají však šanci, opět jim bude stačit trochu zavzpomínat a najít aspoň něco, čeho by se dalo chytit.

No ale nejdřív je dobré osvojit si několik pravidel, tzv. pět etap výkladu snů, přičemž platí, že každá následující etapa vás zavede trochu víc do hloubky než ta předchozí.

Znáte pět etap výkladu snů?

1. Tím, že jste si po probuzení sen vybavili, se vám dostal do vědomí. Ono zapamatování si snu značí, že vám nevědomí chce něco říct.

2. Je tedy načase o významu snu popřemýšlet. Ale pokud možno důkladně, o veškerých snem daných informacích, symbolech a faktech. Tím se prohloubí a zintenzivní váš zážitek.

Druhy snů, o nichž se vám ani nesnilo Kompenzační sny: Někdy nám sny mohou pomoci dosáhnout psychické rovnováhy, a právě proto můžeme mít ty kompenzační. Vyrovnávají, vyvažují a odškodňují, jsou odrazem neuspokojivé reality, ukazují nesplněná přání. Nelekejte se jich, i když v nich vraždíte, nejste zlí, jen se vám v reálu něco náročného děje. Opakované sny: Vracející se sny si nejvíce pamatujeme, přichází k nám znovu a znovu ze dvou důvodů. Buď souvisí se stresem a napětím, nebo se objevují proto, že vám naznačují nějaký vývoj určité situace. V obou případech je důležité zkusit sen vyložit a dospět k tomu, proč se to děje. Jasnovidecké sny: Lidé se šestým smyslem jasnovidecké sny mívají, častěji tak dokážou snít ženy, takové nadání se obvykle přenáší z matky na dceru. K dotyčnému jedinci přichází tyto sny celkem pravidelně, bývají jednoduché, málo chaotické, posloupné a s čistým a jasným sdělením.

3. Zapište si svůj sen na papír, posílíte tak výsledek svého snažení a ono nevědomé vyjádření pevně uložíte do svého vědomí.

4. Promluvte si o svém snu s někým dalším, nezaujatým, a nechte jej, ať vám k tomu řekne svůj názor. Posune vás to třeba zase o krok dál, dozvíte se něco, na co byste sami ani nepřišli.

5. Zkuste ke svému snu přistupovat tvořivě, jako malíř k obrazu nebo básník k poezii, celý proces výkladu se tak povznese na zcela jinou úroveň. Nevědomí se totiž obecně vyjadřuje pomocí tvůrčích prostředků, je to vůbec ta nejefektivnější cesta.

Rozebráno – a co dál?

Po těchto etapách rozboru se zaměřte na tři základní body. Zajímat vás bude především obecná rovina, což znamená tedy to, že symbolům ze snu budete přidělovat obecný význam. Ten by měl být srozumitelný každému člověku, najdete jej v každém snáři nebo vám tak nějak vyplyne ze situace (například kněz bude obecně symbolizovat zasvěcení se duchovním principům, počítač paměť či mozek atd.).

Krok dva znamená začít sen pitvat – tedy zařadit symboly do konkrétního snu. Vyvstane tak řada otázek, dohadů a odboček, ale těch se nelekejte, to je prostě proces bádání.

Krok tři zapojí do vašeho rozboru asociace. A ty si zaslouží samostatné pojednání.

A jede asociační kolotoč!

Vyberte si ze svého snu jeden ze symbolů, nejlépe ten, který se vám nejvíc zapsal do paměti, a zkuste k němu rychle říct nějakou asociaci, co se vám vybaví. Základem je dlouho nepřemýšlet, prostě reagujte rychle, správné je to, co vás napadne jako první. Ve snu jste třeba viděli květy – asociace vám je může spojit s láskou, s jarem, s darem. Je to banální, důležité je však všechno propojit, třeba s nějakou zkušeností, nápadem či člověkem.

Vypněte logické myšlení, jde o impulzivní reakce a intuici. Klidně si vše zapište, pokud vás toho napadne víc, vraťte se k té asociaci, která vám přijde nejzajímavější.

Jestli chcete nějaký příklad, představte si, že se vám zdá o štěňátku. Spontánní asociace vás přivede do dětství, kdy jste se jako malí snažili postarat o pejska, kterého jste našli. Jenže rodiče to zjistili a donutili vás ho odvést do útulku. Obecná rovina vidí obraz psa jako symbol loajality, oddanosti a lásky, nachází tedy tyto kvality ve vašem životě. Když se k tomu přidají vzpomínky na smutek ze ztráty štěněte v dětství, máme zde výsledek, který jen musíte připojit ke své aktuální životní situaci. Náhle mnohé pochopíte...