Někdy se probudíme a přejeme si, abychom se mohli ve svém posledním snu ještě chvíli zdržet. Někdy jsme ale šťastní, že jsme konečně vzhůru, protože to byla noční můra. Jedno však mají všechny sny společné: snaží se nám něco sdělit.

Už psychoanalytik a neurolog Sigmund Freud (1856–1939) věděl, že sny jsou branou do podvědomí. Když spíme, neurony našeho mozku jsou ve stálém pohybu, přepínají mezi přáními, vzpomínkami a fantaziemi.

V průběhu let se v našich hlavách vytvořilo mnoho snových scénářů. Většina lidí například už někdy snila o tom, že létá. Ale ne každý létá v noci stejným způsobem! Někteří běhají a dělají při tom pohyby jako při plavání, jiní se prostě vznesou. Význam tohohle nočního výletu – v pravém slova smyslu – je ale vždycky stejný. Přečtěte si, co se vám může zdát a co to znamená. Také zjistíte, jak si můžete své sny lépe vybavit.

Létání

Létat vzduchem volně jako pták, to bohužel umíme jen ve své fantazii. Sen o létání symbolizuje, že se cítíte odpoutaní. Například když jste právě udělali nějaké rozhodnutí, urovnali spor nebo jste čerstvě zamilovaní. Může to ale také vypovídat o opaku, potřebě zbavit se nějaké zátěže nebo také uniknout z nepříjemné situace – vždy podle toho, co právě prožíváte.

Ochromení

Zoufale se snažíte pohybovat rukama a nohama – ale marně. Chcete volat o pomoc, ale nejde to, nevydáte ze sebe ani hlásku. Znamená to, že jste konfrontovaní s problémem, pro který nenacházíte žádné východisko, například vás trápí nepříjemná hádka s blízkým člověkem. Odborníci radí promluvit si o tom se svým protějškem. Vždycky existuje nějaké řešení.

Pronásledování

Jak si vzpomenout Veďte si deník svých snů, pak vám to půjde snáz! Probudili jste se uprostřed noci a ještě víte, co se vám zdálo? Tak si to zapište, raději hned, protože ráno si nejspíš nebudete nic pamatovat. V ložnici by také nemělo být moc teplo. Ideální pro zapamatování snů je 18–20 °C. Zkuste si také vybavit osoby ze svého okolí. Když si nemůžete vzpomenout na žádný střípek ze sna, často pomůže představit si své nejbližší. Třeba si vyvoláte obraz kolegy z práce a vzpomenete si, že právě o něm se vám zdálo!



V panice lapáte po vzduchu, stále se vyděšeně ohlížíte přes rameno a modlíte se, aby vám neselhaly nohy. O tom, že vás něco nebo někdo pronásleduje, se vám zdá – podle odborníků, kteří se sny zabývají – hlavně tehdy, když uhýbáte z cesty situacím nebo pocitům místo toho, abyste se s nimi vypořádali. Vaše podvědomí vám chce říct: Postav se k situaci čelem – a bude ti líp!

Expřítel

Když se vám zdá po rozchodu o vašem bývalém partnerovi, máte velkou šanci, že se vám brzy podaří se se situací vyrovnat. Sny vám pomáhají při zpracování bolestných zážitků, dokážete se pak přes ně lépe přenést. Ani když už zase máte nový vztah, není podle odborníků žádný důvod k obavám. Pravděpodobně si jen přejete, aby to bylo s tím novým člověkem stejně tak krásné jako s tím předešlým – nebo dokonce lepší!

Nahota

To snad ne! Najednou stojíte úplně nazí uprostřed pěší zóny, na jevišti nebo před svým šéfem. Tahle opravdu nepříjemná představa může vypovídat o tom, že je pro vás zrovna teď hodně důležité, co si o vás druzí myslí. Proto byste si měli zase uvědomit, že jste dobří takoví, jací jste.

Zkoušky

Tenhle scénář ve spánku prožil snad každý: s vlhkýma rukama sedíte ve zkouškovém sále. Dostáváte test a propadáte panice, vůbec jste se totiž nepřipravili a v hlavě máte úplně prázdno! Odborníci se domnívají, že se nacházíte v situaci, ve které se od vás něco očekává – a vy máme strach, že selžete. Sen vám ale také říká: Jen ten, kdo se o nic nepokouší, nemůže zažít neúspěch.