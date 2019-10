Možná víte, že sny přicházejí ve spánkové fázi zvané REM, kterou doprovázejí rychlé pohyby očí. Podle výzkumů trvá sen nejdéle dvacet minut, během noci jich můžeme prožít hned několik.

Pro i proti

Sny vycházejí z našeho nevědomí, přesto se dá do nich vědomě vstoupit. Prakticky si tedy člověk uvědomí, že sní, což mu dává možnost být pánem situace, ovládat děj snu. Bavíme se o lucidním neboli vědomém snění.

Není bez zajímavosti, že mnozí západní psychologové se na tuhle kategorii snů dívají skepticky, podle nich má naše vědomí v noci spát. Naopak vyznavači východních filozofií to vnímají opačně, vědomé snění snu uznávají a podporují. Podle nich totiž člověk během dne nemá moc času pečovat o svou psychiku a je fajn vynahradit si to v noci.

Víte, že… … Většina lidí má sny, i když si myslí opak, jen si je nepamatují. Také platí, že negativní věci včetně snů se snažíte z mysli vytěsnit.

… Nejlépe si pamatujete sny, které se zdají před probuzením. Důvodem je fakt, že opakující se fáze REM se během noci postupně prodlužuje a k ránu bývá nejdelší, tudíž i sny v této době se jeví nejintenzivnější. … Chcete-li se sny pracovat, naučte se je zapisovat nebo nakreslit. A pak je začněte analyzovat.

Proč to zkoušet

Schopnost lucidního snění není dána všem stejnou měrou. Někteří lidé takové sny zažívají pravidelně, jiným se zdají občas, a pro obě skupiny platí, že pro ně nemusí hnout prstem.

Ale pak zůstává ještě velká množina lidí, kteří lucidní snění neznají a rádi by si ho aspoň vyzkoušeli. K čemu jim to bude?

S jeho pomocí se dá nahlédnout na různé situace jinýma očima a potom se v reálném životě vyvarovat mnoha „přešlapů“. Například v konfliktu běžně ustupujete, protože se bojíte řešit spor. Nebo naopak jste jako láva chrlící negativní emoce, což nesvědčí vašemu okolí. Stejně tak se dá naučit v jistých situacích prostě nereagovat.

V normálním životě se těžko mění zajeté vzorce chování, ale díky lucidnímu snění se ke změně dopracujete snáze. Natrénujete si novou reakci, navíc bez rizika, jelikož sen ovládáte. Lucidní snění má napomoci lepšímu rozhodování, přispět k vyjasnění různých traumat i nočních můr. Pomyslnou třešinkou takového snu je pak pestrá paleta zážitků, které běžný život nepřináší.

Čím začít

Nejprve si začněte vést snový deník, a buďte pečliví, jelikož tím zlepšíte snovou paměť, která je pro vstup do lucidního snění společně s motivací chtít to zažít tím nejzásadnějším. Také existují webové i mobilní aplikace, kde si lze sny zaznamenávat. Čím častěji a detailněji si je vybavíte, tím se zvětšuje šance, že je jako sny rozpoznáte i ve chvílích, kdy se odehrávají.

Existuje několik technik, jak dosáhnout lucidity ve snu. Vyzkoušejte víc než jednu, žádná univerzální totiž neexistuje. Začněte ideálně v době, kdy si dokážete vybavit aspoň jeden sen za noc. Při analýze toho, co se vám zdá, byste měli objevit určitá snová znamení, jež nejsou reálná (třeba setkání s příbuzným, který nežije, maturitní večírek před třiceti lety...).

Jak se do něj dostat

Jednou z osvědčených technik je MILD. Jak funguje? Když se ráno probudíte, připomeňte si, co se vám zdálo. A až budete večer zase usínat, řekněte si: Jakmile začnu snít, uvědomím si, že je to jen sen. Pak si vybavte sami sebe ve snu, který se vám zdál ráno před probuzením, tentokrát si ale představte, že jste si skutečně uvědomili, že jde o sen. Znovu si řekněte větu viz výše a znovu si sami sebe vybavte ve snu z předešlé noci. Toto opakujte vícekrát, dokud neusnete.

Místo prášku na spaní Abyste mohli zkoušet lucidně snít, musíte dobře spát. Je to problém? Než začnete zobat tabletky na spaní, naučte se dodržovat spánkovou hygienu. A dokud vám její pravidla nevejdou do krve, zkuste baštit potraviny s vyšším obsahem aminokyseliny tryptofan, z níž si náš organizmus umí vyrobit mnoho látek, včetně hormonů podporujících zdravé spaní. Pochutnejte si na rybách a darech moře, mléčných produktech, sýrech i vajíčkách, krůtím mase, mandlích a lískových oříšcích, sojových produktech nebo zakousněte do jablka.



Často se používá i technika testování reality. Abyste mohli ve snu testovat realitu, nejprve se naučte rozlišovat ji během dne. Každý ví, že v reálném světě například není možné prostrčit jednu ruku druhou. Během dne se sami sebe vícekrát ptejte: Jsem ve snu? Jak si odpovíte, proveďte test, tedy zkuste prostrčit jednu ruku druhou, což je nesmysl. Ale když totéž uděláte ve snu, půjde to – vytvoříte si zvyk, který se dříve či později přenese do snu.

Jednou ze známých možností je také kontrola času, který se ve snu bezdůvodně mění, stejně tak i písmena. Nebo se snažte uvědomit si, jak jste se do snové situace dostali (sny většinou nemají logický začátek).

Zkrátka naučte se vnímat nesrovnalosti mezi realitou a sněním, pak snáze zjistíte, že jste opravdu ve snu, a když se vám nebude líbit, můžete ho vědomě ovlivnit. Navíc podobným testováním dokážete lépe vnímat přítomnost a svoje pocity. Tak proč to nevyzkoušet?