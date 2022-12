Lifespiration Starts Here – podle tohoto hesla vstupuje answear.cz, mezinárodní módní e-shop, do světa designu ve snaze vytvořit inspirativní spojení umění a módy. Tentokrát do svého projektu Answear Graphic Design Masters zve talentované tvůrce z celého světa, kteří vyzdvihnou krásu produktů z unikátní nabídky Answear, dají jim nový význam a svou účastí vytvoří kreativní, digitální umělecká díla. Soutěž je určena pro nadšence počítačové grafiky, kteří se tímto oborem zabývají jako profesionálové nebo jako amatéři. Jedinou podmínkou pro zapojení do soutěže je věk minimálně 18 let.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Answear Graphic Design Masters jsou jasná – úkolem účastníků je vytvořit grafický design pomocí fotografií unikátního produktu z nabídky Answear. Materiály potřebné k vytvoření grafiky jsou k dispozici na stránkách soutěže: https://masters.answear.cz/. Z připravených fotografií stačí vybrat zajímavé záběry jednoho produktu a následně mu dát nový kontext vytvořením výjimečného grafického návrhu.

Soutěž trvá do 31.12.2022 a soutěžní příspěvky lze zasílat z celého světa. Vítězové budou vyhlášeni v lednu 2023! Na ty nejlepší čekají atraktivní peněžní ceny – vítěz obdrží 5 000 €.

Answear Graphic Design Masters – inspirativní porota

O těch nejlepších z nejlepších rozhodne mezinárodní porota složená z odborníků z celé Evropy. Jejím předsedou je Marcin Franczak – kreativní ředitel Answear s téměř 20letou zkušeností s vytvářením vizuální identifikace největších módních značek a médií. Další členkou poroty je uznávaná slovenská ilustrátorka Petra Slamková. Porotu doplňuje bulharská rodačka Maria Todorova – spoluzakladatelka, CEO a kreativní ředitelka agentury Next-DC, která své zkušenosti sbírala ve známých reklamních agenturách (Havas, Ogilvy&Mather) a specialistka na grafický design a módní ilustrace, umělkyně Mitja Bokun ze Slovinska. Při výběru vítězů se porota bude řídit jejich uměleckými a vizuálními zkušenostmi a také otázkami souvisejícími s myšlenkou využití image produktu, jeho rozpoznatelností a myšlenkou dát mu nový kontext.

Podrobné informace o soutěži, podmínky, pravidla a databáze fotografií jsou k dispozici zde: https://masters.answear.cz/