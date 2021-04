Když mnoho lidí najednou potřebuje fungovat v jedné domácnosti, může to být docela složité. Jeden mluví přes druhého, všichni něco chtějí a k tomu se ještě musí někdo postarat o oběd. A teď si představte, že do toho musíte pracovat nebo studovat!

Ale copak to jde na takové neukotvené lodi, kterou zmítá jedna vlna za druhou? Nedá se nic dělat, budete se muset naučit soustředit určitou dobu jen na to své.

To ale znamená odfiltrovat veškeré okolní hluky a vjemy a zaměřit se jen na sebe. A to chce trochu tréninku a praxe. Každý člověk s koncentrací bojuje jinak, protože má jinou schopnost vnímat, co je pro něj důležité.

Všeobecně se to horší s přibývajícím věkem, nedostatkem spánku, ale na vině může být třeba i nějaké zranění či nemoc (například otřes mozku) nebo aktuální mentální stav jedince. S tím je to složité – může se totiž vytvořit začarovaný kruh.

„Pokud se člověk ze všech sil snaží na něco se soustředit, a stále mu to nejde, může to navodit pocity frustrace a úzkosti,“ upozorňuje psycholog Timothy J. Legg. Zvláště v časech omezení života a zatemnění veškerých vyhlídek je tento stav nebezpečný. Proto je třeba se naučit se sebou pracovat.

Začněte proto klidně pomalu a nenápadně trénovat svůj mozek. Není to nic těžkého a určitě vás to bude bavit. Ve chvílích volna prostě zapomeňte na televizi, ale zaměřte se na hry, u nichž musíte přemýšlet. Jsou to například sudoku, křížovky, skládání puzzle, šachy nebo různé slovní legrácky tipu scrabble aj.

„Dokonce i některé videohry – a předesílám, že opravdu jen některé – jsou v tomto ohledu vhodné. Musí to být ale takové, kdy jste kreativní, nikoli obyčejné střílečky a podobné nesmysly,“ říká odborník.



Spěte jako v bavlnce Aby se mysl mohla dobře koncentrovat na potřebné věci, musí si odpočinout. Což jinými slovy znamená také dobře se vyspat. Jenže i to bývá problém. Starosti se lidem honí v hlavě a nedokážou se jich zbavit. Prvotním krokem je vyhodit z místnosti televize, mobily i počítače – prostě všechno, co září modrou barvou, která spánek ruší. Stanovte si také pravidelný režim – i v době, kdy nemusíte vstávat do práce, choďte spát a vstávejte v určitou hodinu, která zůstává většinu týdne neměnná.

Rozhodně udělejte ze své ložnice dokonalou klidovou zónu. I když jste v ní třeba přes den nuceni pracovat, ukliďte před spaním vše, co souvisí s prací (psali jsme o tom více v jednom z minulých čísel Pestrého světa). Vyzdobte ji vonnými tyčinkami, obrazy, které vás uklidňují, květinami... Hodně lidem pomáhá, když si pak v takovéto místnosti chvíli čtou knihu (žádnou elektronickou čtečku). Na co nejnižší míru omezte denní podřimování a zařaďte do svého programu trochu fyzické aktivity.

Zásadní je pro soustředěnost kvalitní spánek. Stejně tak se musíte umět několikrát za den protáhnout. „I sebemenší pohyb je ve chvíli, kdy ztrácíte koncentraci, důležitý. Stačí se jen projít kolem domu nebo si lehce zacvičit u pracovního stolu. Už to rozproudí krev v těle, okysličí se mozek a člověku se hned lépe všechno zvládá,“ popisuje Timothy J. Legg.



Není tedy nutné hned běhat deset kilometrů nebo šplhat po horolezeckých stěnách. Dělejte prostě jen to, na co stačíte. A důležitou podmnožinou tohoto bodu je snažit se pobývat co nejvíce venku v přírodě. Čerstvý vzduch vám také pomůže a budete se cítit silnější.

Naučte se dělat i přestávky. Zní to možná kontraproduktivně. Jak může ve chvíli, kdy potřebujete nutně a rychle něco udělat, nějaká pauza pomoci? Podle expertů je to ale nejlepší. Vezměte si běžný scénář: na jedné věci už děláte několik hodin a najednou vaše pozornost odlétne někam do dálky. Ale vy s ní bojujete. Zůstanete sedět u stolu a nutíte se přemýšlet, ačkoli hlava už dávno pobývá v oblacích. Příště, až se vám toto stane, se zvedněte a dejte si třeba nějaký osvěžující nápoj. Minutka nebo dvě vám nic neudělají a sama poznáte, jaký zázrak může způsobit.



Odpojte se V současné době používáme elektronické komunikační prostředky mnohem častěji než dříve. Jsme součástí hromadných internetových konverzací, pořád někdo volá, píše, telefon cinká jako smyslů zbavený. A to je vážně k zbláznění, i když si to třeba neuvědomujete. Zkuste si aspoň u těch méně důležitých záležitostí vypnout notifikace. „Čtu si je v čase, kdy na to mám prostor. Skoro u všech aplikací v telefonu i na počítači mám vypnutá upozornění a zvuk na mobilu používám, jen když mi kurýr veze balík,“ popisuje Gabriela Milfortová, regionální ředitelka společnosti Golden Gate, která se zabývá investicemi do fyzického zlata a stříbra. Stejně tak pomáhá, když si ve chvílích, kdy vás čeká odpovídání na pracovní e-maily či třeba psaní článků, nastavíte telefon do leteckého režimu. To samé platí pro čas, který věnujete meditaci nebo cvičení. Pomůže vám to odpoutat se od světa venku a plně se soustředit na to, co právě děláte.



Velkou motivací pro lidskou soustředěnost je také muzika. I když jste vždycky tvrdila, že ji při práci nesnášíte, stačí jen tichý podkres nebo třeba přírodní zvuky jako šumění moře či foukání lesního větru a velmi to podpoří váš mozek. „Z praxe znám spoustu lidí, kteří už nepracují jinak než se sluchátky na uších, ačkoli si to dříve neuměli představit. Mnoho šéfů v různých společnostech to dokonce zakazuje. Ale je to jen z neznalosti lidské mysli. Protože člověk si tak odhluční rušivé vjemy z okolí a pouští k sobě jen ty, které mu nevadí,“ vysvětluje psycholog.

A pak je tu ještě jeden skrytý pomocník, jenž vám může prokázat vynikající službu, pokud to s ním nepřeženete – kofein. Když cítíte, že vaše pozornost stagnuje, nebo dokonce mizí, šálek dobré kávy či zeleného čaje vás může nakopnout. Podobný benefit nabízí i horká tmavá čokoláda – musí ale obsahovat minimálně 70 procent kakaa. Když o tom teď člověk tak přemýšlí, ta nucená koncentrace vlastně nemusí být úplně hrozná. A dá se s ní docela dobře sžít.