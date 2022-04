Lidským dějinám i dramatickým příběhům dávali často sourozenci tvář. Jejich pouto i spory ostatní fascinovali. Vždyť kde by byl Romulus bez Rema? Znal by někdo Kaina bez Abela? A našla by Popelka svého prince, kdyby ji neuzurpovaly dvě fintivé sestry?

Je jasné, že sourozenci na sebe mají vliv. A to dokonce i v oblastech, do kterých byste to neřekli.

Podle vědeckých studií má bratra nebo sestru v civilizovaném světě osmdesát procent populace. Být jedináčkem je tedy ojedinělejší, než byste možná řekli.

Sourozence znáte lépe než kohokoli jiného. Podle jisté britské studie spolu navíc třeba ve věku kolem jedenácti let tráví až třetinu času. Proto je jasné, že se vůči sobě musejí nějakým způsobem vyhradit. Tomuto procesu se říká deidentifikace a znamená pokus o sebeurčení na úkor toho druhého.

„Starší ze sourozenců se většinou stávají většími rebely, protože mladší bývají rozmazlovanější,“ popisuje to například psycholog Jonathan Caspi, PhD. a pokračuje: „Na druhou stranu i mladší může cítit potřebu se oddálit od vzoru, který v tom starším vidí. A dělá přesný opak toho, co on.“

Samozřejmě deidentifikace funguje i obráceně. Slabší ze sourozenců se pak snaží podobat tomu druhému, aby byl vnímán stejně, i když je často velmi odlišný. A to není dobře.

„Člověk pak automaticky přejímá do svého života názory jiného člověka. Slepě ho adoruje a zadupává v sobě vlastní postoje,“ varuje odbornice.

Někdy se chtějí lišit, jindy podobat

Do této chvíle je vše vlastně jasné. Sourozenci se ale mohou ovlivňovat i v oblasti fyzické hmotnosti. Nevěříte? Zamyslete se nad tím. Když jsou oba obézní, je logické, že se ve své nezdravé váze budou utvrzovat. Ale působí na sebe i jinak.

„Když má starší sourozenec mladšího, je velmi pravděpodobné, že prvně jmenovaný nebude mít v dětství ani v dospělosti sklony k nadměrnému tloustnutí,“ uvádí profesorka michiganské univerzity Julie Lumeng. Vědci nevědí přesně, proč tomu tak je. „Domníváme se, že to může být tím, že starší jedinec často hlídá mladšího. Díky tomu je neustále v pohybu a tento návyk už mu zůstane,“ říká specialistka.

Sourozenci si jsou také často společenským předobrazem. Mladší vidí ve starších často rodiče, a tím je vlastně připravují na čas, kdy si oni sami pořídí dítě. „Proto se do toho často ti, co se museli starat o bratříčka nebo sestřičku, ženou rychleji,“ uvádí odbornice.

Věčná péče o někoho druhého jim prostě přejde do krve a považují ji za nutnou součást svého života. Děti si proto pořizují mnohem dříve než jejich mladší sourozenci, kteří jsou naopak opečováváni a založení rodiny je zas až tolik neláká.

Dalším zajímavým poznatkem je, že pro většinu lidí pocházejících z velké rodiny je mnohem těžší se rozvést. Považují to za neodpustitelnou zradu a také vlastní slabost. Může za to mnohdy právě skutečnost, že jsou z komunikace se sourozencem zvyklí vyjednávat a to chtějí praktikovat i v partnerském vztahu. Rozvod je pro ně až to poslední řešení, kdy už žádný dialog nefunguje nebo kdy ve svých očích nedokázali tuto situaci správně ukočírovat.

Jak jsou na tom jedináčci? Výhody veškerá pozornost rodičů je upřená na něj

má větší rozpočet pro své koníčky i vzdělání

rodiče více podporují jeho sebevědomí Nevýhody může být méně zdatný v sociální komunikaci

kladou se na něj často přemrštěné nároky

nemá podobně starého parťáka, může se cítit osamělý

„To, že má člověk bratra, sestru nebo oboje, ho od raného dětství učí řešit smírně konflikty. To mu dává oproti jedináčkům velikou výhodu ve chvíli, kdy dospěje a musí krizové situace začít zvládat i se svým protějškem,“ vysvětluje to autorka studie na toto téma Donna Bobbitt-Zeher.

Společnou blízkost nic nenahradí

Podle ní je velmi těžké se takovou věc naučit až v dospělosti. „Je to jako s lidskou povahou. To, co vám rodiče předají do vašich cca dvanácti až patnácti let, už později nezměníte. A v tomto ohledu platí úplně to samé,“ upozorňuje specialistka.

A pak je tu samozřejmě ta věčná blízkost, kterou se svými celoživotními nohsledníky – pokud jim tak můžeme říkat – cítíte a cítit budete i ve chvíli, kdy vás dělí tisíce kilometrů. Když máte depresi, je to právě váš sourozenec, kterému zavoláte jako první a kdo vám nejspíše bude umět pomoci. Dokáže do vás napumpovat pocit štěstí, i když si myslíte, že to už opravdu není možné. Rozesměje vás, pokud smutníte a usměrní vás, když jste se nechali falešným nadšením dovést až na pokraj propasti. Líže vám rány, ale umí i vyslovit nepříjemnou pravdu, kterou vám ostatní schovávají. Sourozenci jsou tady vždycky pro vás a vy zase pro ně.