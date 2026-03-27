Když máte lidí dost. Problém sociální únavy není neobvyklý, čerpejte ticho

Někdy vás ani tak nevyčerpá práce jako společnost druhých lidí. Říká se tomu sociální únava a může postihnout i toho nejspolečenštějšího člověka. Proč?
Možná to taky znáte. Po celém dni v práci, po nákupech, vyřizování a běhání kolem rodiny se dostaví zvláštní druh vyčerpání. Nejde tolik o únavu těla, jako spíš duše, která se cítí „přesycená“ a má jedinou touhu: neslyšet už žádný hlas, nemuset odpovídat na otázky ani nijak jinak reagovat na ostatní. Chce být už jen sama a v tichu.

Říká se tomu sociální únava a ta se může, jak přibývají léta, projevovat stále častěji. Nervová soustava je totiž s věkem okolními vzruchy přetížená a čím více jich v průběhu života nasbírala, tím horší to může být.

V tichu sami

Jsou období, kdy vám společnost druhých dělá dobře, a pak přijdou chvíle, kdy se z obyčejné návštěvy rodiny stane výkon. Možná máte pocit viny, protože své blízké přece milujete, tak proč vás jejich přítomnost tak vyčerpává?

Pomůže uvědomit si, že je to normální, že se člověk zkrátka může sociálně vyčerpat a že si má dopřát prostor jen sám pro sebe. Nejde o sobectví nebo neochotu být tu pro druhé, ale jen o přirozenou potřebu, která dodá člověku energii, stejně jako spánek po fyzické námaze.

Odpojeno, diagnóza sociální únava. Co dělat, když máme lidí po krk?

V tichu a o samotě duše regeneruje, myšlenky se zpomalí, nervy přestanou být v neustálé pohotovosti a tělo se uvolní. To, co jste nevyhledávali v dětství, dospívání a mládí, může být později i jistým druhem nezbytnosti. Mozek totiž s věkem zpracovává informace pomaleji, ale zároveň důkladněji, proto se snadněji zahltí.

Co na to druzí

Možná se bojíte, jak se k tomu, že si vyžádáte čas jen pro sebe, postaví ostatní. Někdy je to oříšek, protože i pro ně to může být nová situace a změnou vašeho chování mohou být překvapeni. Prostě je potřeba jim to upřímně říct.

Problém samoty

Sociální únavou trpí někdy každý. Když ale máte potřebu zcela se uzavírat do sebe a nevycházet z domu, může jít o něco vážnějšího.

Pokud postupně ztratíte zájem o všechny, uzavřete se do sebe a necítíte radost ani tam, kde dříve bývala, je namístě zpozornět.

Dlouhodobé vyhýbání se lidem může signalizovat hlubší problém, který si zaslouží pozornost a někdy i odbornou pomoc.

Pokud jsou i vaše děti velké a například o vnuky se také má kdo postarat, můžete si dovolit nastavit mantinely a čas, ve kterém po vás nikdo nebude moct nic chtít. Dobré je zapsat si ho do kalendáře jako takovou schůzku sami se sebou.

Pomáhá přijmout, že vaše kapacita pro lidi není nekonečná. Někdo ji má větší, někdo menší, ale každý má nějaké hranice. Když ty své budete respektovat, paradoxně pak budete mít pro druhé více energie a stanou se z vás i lepší společníci.

Krátká samota s křížovkami, procházka, chvíle bez telefonu nebo obyčejné ticho doma dokážou nervovou soustavu „resetovat“ mnohem víc než další káva. Můžete k tomu připojit i péči o tělo, jako je relaxační masáž nebo uklidňující typy cvičení – jóga, taiči apod.

Je také dobré všímat si, kdo nám energii vrací a kdo ji naopak dlouhodobě ubírá. Někdy stačí změnit formu kontaktu, ubrat na intenzitě nebo si citlivě nastavit pravidla.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

Oddejte se jarní džínové mánii. Tento materiál nikdy nezestárne

Džínová móda

Denim je stálicí šatníku už dlouhou řádku let. Letošní kolekce však přinášejí ještě větší lehkost a rafinovanost. Vládnou široké nohavice, ženské siluety i chytré detaily, které z obyčejných džínů...

Tak voní letošní jaro. Vyzkoušejte některou z kosmetických novinek

Kosmetické novinky

Jaro je ideální období na kosmetický restart. Pleť i vlasy se probouzejí ze zimního útlumu a volají po hydrataci, výživě a lehkosti. Vybrali jsme tipy, které dodají pokožce svěžest, smyslům radost a...

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

Nákupy v second handu: jděte po kvalitě a berte to jako zábavu

ilustrační snímek

Buď je milujete, nebo nesnášíte. Second handy jsou taková gesta vzdoru proti rychlosti světa, který chce vše nové a hned. V každém kousku je otisk cizího příběhu, a právě v tom tkví jejich půvab –...

Když máte lidí dost. Problém sociální únavy není neobvyklý, čerpejte ticho

Ilustrační snímek

Někdy vás ani tak nevyčerpá práce jako společnost druhých lidí. Říká se tomu sociální únava a může postihnout i toho nejspolečenštějšího člověka. Proč?

27. března 2026  1:20

Energická žlutá, uklidňující modrá. Barvy s námi hrají psychologické hry

Nechte oděvy rozzářit vaší osobnost. Vybírejte barvy veselé, na pozitivní vlně.

Odstíny, které nosíte na sobě nebo vidíte ve svém okolí, můžou ovlivnit vaši náladu. Umíte je číst? Poradíme vám ty, které vám dodají energii a optimismus.

26. března 2026

Pastelové oživení: móda jemná jako jaro samo vás omladí

Růžový kabátek můžete klidně kombinovat s tmavými kalhotami, jen přidejte...

Jarní trendy letos sázejí na jemnost a optimismus. Pastelové odstíny růžové nebo světle modré vnášejí do šatníku pocit svěžesti a klidu.

25. března 2026

Čas sukní je tu. Vyberte si z trendů ten nejlepší střih pro vaši postavu

Tmavě modrá sukně ke kolenům s transparentní proužkovanou vrstvou je decentní,...

Zimě zazvonil umíráček, sluníčko se pomalu hlásí o slovo a na řadu přichází i obměna šatníku. Vsaďte na sukně, aktuálně se nosí v tolika variantách, že si stoprocentně vyberete tu pravou.

24. března 2026

Nákupy v second handu: jděte po kvalitě a berte to jako zábavu

ilustrační snímek

Buď je milujete, nebo nesnášíte. Second handy jsou taková gesta vzdoru proti rychlosti světa, který chce vše nové a hned. V každém kousku je otisk cizího příběhu, a právě v tom tkví jejich půvab –...

23. března 2026

Spánek funguje jako ten nejlepší restart. Nepřipravujte se o něj zbytečně

Ne, delší spaní o víkendu nemusí být lenošení, zahálka. Může napomoci vyvážit...

Spánek bereme jako samozřejmost do chvíle, než začne chybět. Jsme unavení, podráždění a ráno vstáváme bez energie. Přitom kvalitní spánek není odměna po náročném dni, ale základní potřeba, která...

22. března 2026

Tak voní letošní jaro. Vyzkoušejte některou z kosmetických novinek

Kosmetické novinky

Jaro je ideální období na kosmetický restart. Pleť i vlasy se probouzejí ze zimního útlumu a volají po hydrataci, výživě a lehkosti. Vybrali jsme tipy, které dodají pokožce svěžest, smyslům radost a...

21. března 2026

Oddejte se jarní džínové mánii. Tento materiál nikdy nezestárne

Džínová móda

Denim je stálicí šatníku už dlouhou řádku let. Letošní kolekce však přinášejí ještě větší lehkost a rafinovanost. Vládnou široké nohavice, ženské siluety i chytré detaily, které z obyčejných džínů...

20. března 2026

Pohyb venku a zdravé jídlo. Osvědčené tipy, jak předejít jarní únavě

ilustrační snímek

S příchodem jara se můžete cítit unaveně a bez energie, i když jste čekali pravý opak. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci těla, které může být po zimě vyčerpané.

19. března 2026

