Létání

Pokud se blaženě vznášíte nad obzorem, značí to, že vaše tělo konečně našlo klid, po kterém po něčem namáhavém a stresujícím toužilo.

Je-li vám ale let v oblacích nepříjemný, snažíte se pouze získat nadhled nad tím, co vás tíží. Je to váš pokus o únik a značí nutnost jednat.

Neúspěšné pokusy odlepit se od země signalizují, že před problémy neutečete a budete se muset naučit s nimi žít.