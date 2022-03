Audi Snowjam je snowboardový a hudební festival, který se koná v České republice již od roku 2006. Poprvé se uskutečnil v resortu Pec pod Sněžkou jako úplně první závod světové série World Snowboard Tour ve Střední a Východní Evropě. Od roku 2009 se koná ve Špindlerově Mlýně, kam se letos vrací po pětileté pauze.

Kvalifikační jízdy v disciplíně slopestyle (jízda snowparkem) v mužské i ženské kategorii, jejichž výsledky se budou započítávat do celkového hodnocení Světového poháru, se uskuteční již tento pátek, 18. března. Souboj mezi těmi nejlepšími, tedy semifinále a finále, se bude konat následující den. Sobotní program začíná v 10:00 a vyhlášení je naplánováno na 15:00. Akce se zúčastní 60 mužů a 30 žen z mezinárodních týmů a diváci se tento rok mají na co těšit, tedy spíše na koho.

Na startu se objeví například Rakušanka Anna Gaser – dvojnásobná vítězka zimních olympijských her v disciplíně Big Air z let 2018 a 2022, Japonka Kokomo Murase – vítězka Světového poháru ve slopestyle z loňské sezóny, a z mužů například Nor Markus Kleveland – mistr světa ve slopestyle z roku 2021 a několikanásobný vítěz X-games. Mimo ně vystoupí celá řada dalších zahraničních závodníků z Evropy, Severní Ameriky, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Objeví se ale i domácí reprezentanti – zkušená Šárka Pančochová, která se na únorových olympijských hrách jako jediná ze snowboardistů představila ve všech třech freestylových disciplínách, a mezi muži bude největším českým želízkem Jakub Hroneš, který bude závodit doslova doma, ve Špindlerově Mlýne totiž žije. Chybět nebudou ani talentovaní junioři, které čeká premiérová účast na světovém podniku, navíc před domácím publikem.

Závodníky tento rok přitom bude čekat zcela jiná trať než v minulých letech. Bude začínat v polovině velkého hanku černé sjezdovky, kde z jedné startovní brány budou závodníci vyjíždět na první platformu se speed raily (železné trubky v délce cca 8 m). „Další překážkou bude step-up skok s možností odrazu ze tří různých můstků a dojezdem na následný triangl (skok s dopadem do strany) a dále na butter box, což je railová překážka s několika raily nakombinovanými s dopadem do odjezdu na big air. Celkem tedy bude pět bodovaných míst nezbytných pro slopestyle závod,“ vysvětluje šéf organizačního týmu a zároveň trenér domácí reprezentace Martin Černík.

Účastníci pojedou dvě jízdy, z nichž ta lepší se bude započítávat. „Porota rozhoduje pomocí zpomalených záběrů z videa. Triky a jízdy jsou v současné době tak technicky náročné, že není možné hodnotit je jen sledováním jízd na trati,“ dodává Černík.

Vedle velkolepé podívané v podobě samotného závodu budou mít návštěvníci možnost užít si i doprovodný program. Ten se bude konat v chill out zóně, kde budou během dne hrát Dj Robot a Akvamen.

Vstup na akci je volný. Pokud byste však nemohli dorazit, finálové jízdy bude v přímém přenosu vysílat Česká televize.