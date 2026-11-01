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Snídaně jako základ dne? Není třeba, do žádného jídla se nutit nemusíte

  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Canva

Odnepaměti nám bylo vštěpováno, že bez snídaně se člověk neobejde. Mnozí odborníci na výživu se však shodují, že to není tak úplně pravda... kdy přestává ve zdravém přístupu dávat smysl?

Zatímco oběd si upře málokdo, snídaně rozděluje lidi na dva tábory. Jedni by bez ní nemohli začít den, jiní jako první jídlo konzumují právě až oběd. Co je správně? Něco mezi tím.

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„Snídaně nemusí být ihned po probuzení, je to jednoduše první jídlo dne. Část odborné veřejnosti doporučuje na snídani přijmout 25 procent celkové denní energie, nicméně nehovoří o tom, v jakém čase by měla snídaně přijít,“ upozorňuje nutriční poradce Jan Caha. Jíst bychom neměli z povinnosti, ale až ve chvíli, kdy máme skutečně hlad.

Se snídaní souvisí i obezita

Lidé, kteří jedí dlouho do noci, se ráno většinou neprobouzejí s pocitem hladu. I proto se s vynecháváním snídaně v některých studiích pojí vyšší výskyt obezity, vyššího krevního tlaku nebo zvýšené hladiny cholesterolu.

„Ty souvisí zejména s konzumací vyššího množství energie jako reakcí na hlad ve večerních hodinách,“ vysvětluje odborník ve své knize Sám sobě výživovým poradcem.

Absence snídaně rozhodně není ideální, pokud následně doháníme hlad během dne větším množstvím jídla najednou.

Půl hodiny po probuzení neplatí

A když nestíháte? „V současné době platí – snídejte tehdy, kdy je vám to pohodlné a fyziologické. Takže tehdy, když se můžete v klidu najíst a vnímat, co máte na talíři,“ doporučuje Jan Caha.

Pokud vás čeká náročnější fyzická nebo duševní aktivita, může být vhodné dát si alespoň něco malého – kousek ovoce nebo bílý jogurt. U koho je ale pravidelná snídaně důležitá, jsou děti.

„Děti, které nesnídají, vykazují nižší kognitivní výkon, což se může projevit na schopnosti učit se, kriticky rozhodovat a myslet,“ upozorňuje odborník a doplňuje: „Snídaně nemusí být přijata do půl hodiny po probuzení, i první jídlo dne tři hodiny po probuzení se stále může jmenovat snídaně.“

Snídat tedy můžeme v šest ráno stejně jako v deset dopoledne. Důležitější než přesný čas je celkový jídelní režim a také to, co si na talíř dáme. Vyvážená snídaně dodá tělu energii a pomůže mu lépe fungovat.

Dáte přednost slané, nebo sladké?

Vzhledem k tomu, že by snídaně měla tvořit velkou část celkové přijaté energie, nad jejím výběrem a skladbou určitě přemýšlejte. Nemusíte se obávat dokonce ani sladké varianty. Nutriční specialisté doporučují sladkou a slanou snídani střídat.

Tabu by však měly zůstat slazené jogurty či paštiky. Ideální je bílý jogurt s čerstvým ovocem nebo ovesnými vločkami, u slané varianty zase sáhněte po celozrnném pečivu, vejci, sýru a kvalitní šunce. Taková snídaně vás příjemně zasytí na mnohem delší dobu. Klidně až do oběda.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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