Smích léčí i posiluje. Pětice důvodů, proč se od srdce zasmát

Ano, jsou momenty, kdy vám není zrovna dvakrát do zpěvu. Jednu takovou situaci zažila i naše čtenářka Jitka z Valtic: „Byla jsem na pohřbu a moje sestra navrhla, ať o mrtvém řeknu něco hezkého a vtipného. Nepřišlo mi to moc vhodné, ale trocha humoru by zase rozbila tu jinak ponurou atmosféru. A tak jsem si vzpomněla, jak strejda rád chodil na dlouhé, padesátikilometrové túry a večer na noze nosil připevněnou baterku. Jeden řidič auta byl z toho mihotajícího světla tak zpitomělý, že sjel do škarpy. Policie, která pak přijela na místo činu, strejdovi vyčinila. Ale bylo to stejně málo platné, protože strejda svou baterku neopustil. Příhoda nebyla ani tak vtipná, ale všichni se smáli, díky tomu se také uvolnila atmosféra a mrtvý alespoň na chvíli ve vzpomínkách ožil.“

Smích skutečně dokáže být léčivý, uvolní tělo, mysl a zmírní stres... Vědci proto doporučují použít v těžkých nebo vážných situacích kapku humoru. Nejde o nic nevkusného ani nedůstojného. Humor, byť jemný, dokáže fungovat jako sedativum. Tlumí uvolňování stresových hormonů, zmírňuje úzkost a pocit napětí. V podstatě se dá říci, že jde o přírodní antidepresivum, jenom bez vedlejších účinků. A které další bonusy vám přinese?