Ne nadarmo se říká, že kam nechodí slunce, chodí lékař. Pro správné fungování našeho organismu je nepostradatelné. Své o tom věděly již dávné kultury, které si s touto hvězdou spojovaly nejednoho boha. Sluneční záření má příznivý dopad nejen na naši psychiku, ale také na fyzickou kondici.
Životně důležitý vitamin D
Jedním z hlavních důvodů, proč je slunce pro náš organismus klíčové, je jeho vliv na produkci vitaminu D, který je zodpovědný za správný metabolismus vápníku a fosforu. Naše tělo získává tento vitamin působením ultrafialového záření (UVB) z provitaminu 7-dehydrocholesterolu, který se přirozeně nachází v pokožce.
Správná hladina vitaminu D podporuje imunitní systém a pomáhá v prevenci řady chronických onemocnění (osteoporóza, diabetes, kardiovaskulární choroby). Velký vliv má i na zdraví kostí a zubů, nervový systém a psychickou kondici.
Proces produkce vitaminu D je závislý na několika faktorech, jako je například denní doba, roční období, zeměpisná šířka nebo pigmentace naší kůže. Pro udržení optimální hladiny vitaminu D doporučují odborníci strávit na sluníčku každý den minimálně 15 minut (samozřejmě s vhodnou ochranou očí a krému proti UV záření).
Když zrovna nesvítí
Přestože zhruba 80 % vitaminu D získáváme ze slunečního záření a pouze 20 % ze stravy, lze jeho příjem podpořit také správným jídelníčkem. Ten by měl obsahovat tučné ryby (losos, tuňák, makrela, sardinky), mléčné výrobky, vajíčka či játra.
Ale i když budete pravidelně a v dostatečném množství konzumovat doporučené potraviny, slunce zůstává nenahraditelným zdrojem tohoto vitaminu. Co se týče pocitů štěstí a pohody, které v nás dokáže navodit, na ty žádné potravinové doplňky ani jiná doporučení, než jít ven, neplatí.
Zažene chmury na duši
Výzkumy ukazují, že slunce hraje důležitou roli i v tom, jak se cítíme po psychické stránce. Sluneční světlo nám může zlepšit náladu, a dokonce pomoct při léčení některých duševních poruch, jako je sezonní afektivní porucha (SAP). Pro tu jsou charakteristické periodické deprese, které se často objevují v chladných a temných měsících roku.
Expozice slunečnímu světlu stimuluje produkci serotoninu, neurotransmiteru, který bývá označován jako hormon štěstí. Proto se často cítíme šťastnější a plní energie ve slunečných dnech, a naopak nás přepadají chmury, pokud je delší dobu zataženo. Jak tomu bývá na podzim a v zimě.
Řídí naše biorytmy
Lidský organismus má v sobě vnitřní hodiny, které ovlivňují rozličné tělesné funkce. Patří sem například spánek, bdění, teplota těla, ale i krevní tlak či produkce různých hormonů. Jedním z nejdůležitějších biorytmů je takzvaný cirkadiánní rytmus. Ten je přizpůsoben zhruba 24hodinovému cyklu dne a noci (může kolísat mezi 20 až 28 hodinami). Odtud je také odvozen jeho název: latinské circa diem znamená přibližně jeden den. Výzkum ukázal, že střídání přirozeného slunečního světla je jeho hlavním regulátorem.
I když je nám tento cyklus vrozený, neznamená to, že je u každého stejný. U jednotlivých lidí se během dne různě střídají fáze aktivity a útlumu, někdo je čilý ráno, jiný večer.
Jak tento cyklus funguje?
Jedná se o velice komplexní tělesný proces. Jeho fungování konkrétně ovlivňuje modré světlo, které je součástí slunečního záření. To v našem mozku blokuje produkci spánkového hormonu melatoninu. Jakmile se ale setmí, mozek naopak začne melatonin do těla vyplavovat a spánek na sebe nenechá dlouho čekat. V mozku, konkrétně v hypotalamu a hypofýze, se nachází hlavní hodiny, které pak řídí ty menší v orgánech a dalších částech těla.
Lidé nejsou jediní tvorové, kteří těmto cyklům podléhají. Podle cirkadiánního rytmu se orientují také květiny, které vědí, kdy například otevírat své květy, nebo živočichové, kteří mají zafixováno, že v noci je lepší nevycházet z úkrytu kvůli predátorům apod.
Zlepšete si spánek i náladu
I když možná o tomto cyklu slyšíte úplně poprvé, vězte, že má na váš každodenní život obrovský vliv. Jeho respektováním si nejen zlepšíte spánek, ale ovlivníte také svou náladu, energii, a dokonce i trávení. Navíc působí na imunitní systém, pomáhá snižovat stres, regulovat hmotnost, zlepšovat soustředění a paměť.
Pokud cirkadiánní cyklus nefunguje správně, cítíme se podráždění, unavení a objevují se problémy s usínáním. Je to dáno tím, že tento cyklus ovlivňuje také produkci stresového hormonu kortizolu.
První známka toho, že je něco špatně, se projeví právě na kvalitě spánku. Máte potíže s usínáním, v noci se často budíte a přes den jste pak unavení a chce se vám spát. Rizikovou skupinou jsou v tomto ohledu především lidé, kteří dělají noční směny nebo mají nepravidelnou pracovní dobu, která trvá až do noci, případně pracují dlouhé hodiny na počítači.
Vylaďte si svoje hodiny
Jestliže se chcete výše popsaným potížím vyhnout, zaměřte se na svůj spánkový režim. Ten by měl být v přirozené rovnováze se střídáním dne a noci. Neznamená to, že se západem slunce musíte jít nutně na kutě, úplně postačí, když nebudete extrémně dlouho ponocovat a naučíte se každý den chodit do postele v přibližně stejnou dobu.
To samé platí také o vstávání. Ve večerních hodinách je navíc zapotřebí omezit nežádoucí modré světlo, které potlačuje tvorbu spánkového hormonu melatoninu. Takže místo tabletu, televize, počítače nebo mobilu dejte raději přednost klasické papírové knize.
Stejně důležité je vystavovat se přes den přirozenému světlu. Ideální je aspoň třicetiminutová procházka. Ven jděte ovšem i tehdy, když je sluníčko zrovna za mraky. Přestože jeho záření nevidíte, neznamená to, že ho vaše tělo nedokáže vnímat a využít.
Článek vznikl pro časopis Nejlepší příběhy.