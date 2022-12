Jednoduchost, vzdušnost a střídmost – to je základ toho, čemu odborníci dneska říkají severský styl bydlení. Podle nich lidem přináší do duší klid a spokojenost.

Dělí se do řady dalších stylů (o tom nejslavnějším píšeme v boxu na této straně), ale celkově má pár velice jednoduchých zásad, které není těžké dodržovat. Z vašeho domova neudělají přitom nordicky chladné, ale naopak útulné a hřejivé místo na zemi.

Pusťte přirozené světlo dovnitř

Základem tohoto stylu je umět si pohrát s přirozeným světlem. Skandinávci ho nemají moc, a tak si ho váží. A stejně tak byste měli i vy. „Lidé mají tendenci se zvláště v zimě schovávat za těžké záclony a závěsy, což jde ale proti tomuto trendu. Ten chce naopak využít každý paprsek slunce, který se k vám může dostat,“ popisuje interiérová konzultantka Dana Petrášová.

Okna proto nechte volná, pořiďte k nim jen lehké a vzdušné závěsy, které zatahujte pouze na noc.

Materiály zařízení domova volte zásadně přírodní. Hlavní prvky by měly být ze dřeva, doplňky můžete pořídit třeba z kovu, banánového listí, proutí nebo ratanu.

„Hlavní je nenakupit je na sebe, ale naopak sebe dopřát jim dostatečný rozestup,“ vypráví odbornice s tím, že skandinávský styl je minimalistický a umožňuje tak člověku získat pocit toho, že se může zhluboka nadechnout. Navíc se takové prostory mnohem lépe udržují uklizené.

Barvy jsou inspirovány přírodou

Co se týče barev, nepřehánějte to. Naopak buďte střídmí. „Při jejich výběru se vždy inspirujeme tím, co vidíme kolem sebe v krajině. A kdo byl chvíli ve Skandinávii, ví, že tak velké spektrum zde není,“ usmívá se návrhářka vnitřních prostor Svenja Hansson. I v tom je ale netušená síla.

Výchozími barvami severského stylu jsou bílá, šedá či hnědá. Ty se doplňují světlými, opět přírodními barvami. „Ideální je béžová nebo velmi světle zelená či žlutá. Evokují opět zemi, kterou máme rádi a působí vzdušně a lehce, což chceme,“ radí odbornice. Doplňky jsou minimalistické, zato nikdy nechybí pletené plédy, polštářky a svíčky.

Do přírody vás přenesou i živé doplňky místnosti. Zapomeňte ale na hromadění květináčů na jednom parapetu. Rozmístěte rostliny jakoby náhodně po pokoji, a to vždy jednu na poměrně velký prostor.

„Jenom tak opravdu vynikne a místnost vskutku zdobí. Nechceme mít doma nějaký prales nebo nekontrolovatelné houští, ale doplněk, který nás jako by zve ven na procházku,“ popisuje to specialistka a dodává, že sice nenápadnou, ale poměrně častou součástí parapetů či zahrad je krmítko. Pozorování ptáků z pohodlí domova totiž uklidňuje.

A právě pohoda a útulnost v souhře s přírodou je přesně to, co severský styl činí tak oblíbeným.