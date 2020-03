Proč z někoho vyzařuje sebevědomí na sto honů, ale většina z nás s ním má problémy? A co to vlastně je?

Jde o vědomí sama sebe. Vyjadřuje, co o sobě víte, jak si uvědomujete své vlastnosti a schopnosti. Můžete o něj přijít, ale skvělá zpráva je, že si ho můžete navrátit. Sebevědomí spočívá v sebepoznání. Když se na tuto cestu sebepoznání vydáte a uvědomíte si, kde jsou vaše „slabá místa“, kde vám není dobře, tak se můžete vydat na novým směrem, který vás dovede do spokojenějšího života. Mysl a tělo se mohou zklidnit a dostaví se jakýsi pocit větší vnitřní svobody. A život dostává smysl, není o přežívání.

Ovšem neznamená to, že se sebevědomím budete žít jen pohádkový život, bez starostí, problémů a pochybností. To určitě ne. Ale budete řadu situací zvládat mnohem lépe a nebudete se stále obviňovat, srovnávat, shazovat a poukazovat pouze a jen na nedostatky. Nízké sebevědomí je pouze „špatně“ naprogramovaný pocit v hlavě. Jakýsi vir, co škodí a mate celý systém. Je tedy třeba nasadit pomyslný „antivirový program“, který zdravé sebevědomí navrátí. Návrat k němu vnímám jako dar pro sebe.

Jak tedy sebevědomí získat, případně o něj např. na mateřské dovolené nepřijít?

Jednotné a rychlé kroky k udržení nebo nastartování sebevědomí nejsou. Je to cesta. Sebevědomí je něco, o co je třeba pečovat, dávat mu energii. A pokud ho nemáte, je třeba dělat malé kroky k tomu, aby se k vám vrátilo. Malé kroky jsou zásadní, nesmí to být honba za velkým cílem, který vás už na startu vyděsí. Je potřeba být ve změně sebevědomí aktivní. Nestačí číst knihy. Vše, co s vámi bude ladit, je potřeba aplikovat do reálného života. A lehké to nebude. Mozek nemá rád změny, vyhodnocuje je jako nebezpečí a vlastně nás volá do staré známé nefunkční krajiny, kde se cítí jistě. Proto je třeba zatnout zuby a vše nové, co budete do života aplikovat, opakovat stále dokola, přestože to může být divné a nepříjemné. Pokud budete žít život jako dosud, nečekejte, že bude něco jinak.

Maminkám na mateřské doporučuji psát si deník, zaznamenávat, co se jim povedlo, co příjemného zažily, co dobrého je daný den potkalo, co překonaly. Deník často funguje jako „kouč“. Dá se do něho psát cokoli – smutky, radosti, drobné cíle, sny atd. I maminka na mateřské potřebuje vnímat smysl života. Když má něco ráda, tak zkusit najít alespoň chvíli na to, se tomu věnovat. Udržovat sociální kontakty s kamarádkami, ale takovými, které ji dokážou rozesmát, motivovat.

Malými kroky k sebedůvěře... Přestaňte si říkat, že na sebe nemáte čas! Jistě, jste matky, máte děti, musíte chodit do práce a máte řadu dalších povinností, takže sebe máte až na posledním místě... Zkuste to jinak! Na prvním místě jste přece ženy a potřebujete dávat energii hlavně sobě, abyste ji měly pro děti, rodinu, práci a ty druhé, což jsou hluboce zakořeněné vzorce, které si nosíme v hlavě. Jsme tu pro druhé v každé situaci, a pak padáme vyčerpáním, přijdeme si nehezké, věčně ubrblané, ani pochválit se neumíme. Položte si otázku, zda to takto chcete, protože spousta žen to dělá jen proto, že se to od nich očekává. Takže v tom svém příběhu vlastně nejsou za hlavní hrdinky. Mají jen vedlejší roli, ze které se neumí vymanit a vydobít si tu hlavní. Dopřejte si proto čas od času chvíle bez dětí, napusťte si vanu, vezměte si knížku, která vás motivuje, a naordinujte si hýčkací dny. Nesledujte tolik fotky ostatních žen na všech možných sociálních sítích! Nebo aspoň tolik nevěřte těm za všech okolností „dokonalým“ ženám a jejich „dokonalým“ rodinkám. Místo sledování cizí dokonalosti kdesi ve virtuální realitě si radši vytvářejte a budujte svůj vlastní život, který by vás měl zajímat především už proto, že je váš a je opravdový. Jak se vyrovnat s nedostatky a vidět přednosti? Pokud se vám něco na vašem těle nelíbí, zamyslete se, co by se dalo dělat jinak, aby vám bylo lépe. Možná stačí změnit jídelníček, začít cvičit, chodit na procházky. Je vlastně jedno, jak to uchopíte, jen si stále nestěžujte a začněte jednat. Nikdo jiný to za vás neudělá.



A hlavně si hýčkat svoji ženskost. Pečovat o vnitřní a vnější krásu. Dopřát i něco sobě, nejen miminku. Třeba cvičení. Je moc důležité cítit se dobře ve svém těle. To má pak diametrální vliv na celé sebevědomí. A prostě si i někdy přiznat, že jsem utahaná a není energie na nic. I to je v pořádku, to ještě neznamená, že jsem neschopná. I člověk se sebevědomím o sobě zapochybuje, ale je důležité nesetrvávat v takovém stavu dlouho a snažit se hledat nějakou cestu, aby mi bylo lépe (zavolat kamarádce, přečíst si dobrou knihu, podívat se na film, který vás vždy nakopne).

Jak v sobě změnit zajeté vzorce, kvůli kterým je v nás od dětství velmi nízké sebevědomí?

Máme vzorce, které jsou naší součástí. Za některé jsme vděčné, některé nám komplikují život. Nicméně je třeba si uvědomit, že máme v rukách volbu, možnosti naučit se nové způsoby chování – a ty si krok po kroku osvojovat. Také si v sobě neseme rány, které se musí zahojit, ale vše má svůj čas. Vezměte si deník a napište si do něj nejprve to, jaké vzorce jsou vaší součástí a ubližují vám. Pak si napište, jak byste to chtěly změnit. Opět můžete sáhnout po osobnostně rozvojových knihách nebo motivačních videích, ale osobně doporučuji navštívit semináře z této oblasti nebo vyhledat pomoc terapeuta či kouče. Může být vaším průvodcem na cestě k sebevědomí. Ženy za mnou často chodí, že mají načtené knihy, zhlédnutých mnoho videí, odchozené semináře, ale sebevědomí nikde. Zde je vhodné vyhledat odborníka. Ano, je to investice, ale především investice do svého já. Máte velkou možnost změnit vše, co chcete.

Jak by měla vypadat zdravá „výchova dívek v Čechách“? Především, jak by měli ke svým dcerám přistupovat dnešní otcové, aby jim nezpůsobili syndrom nízkého sebevědomí v dospělosti?

Uvědomte si sílu slov a víc přemýšlejte, než něco vyslovíte. Slova mohou inspirovat, motivovat, ale i ničit. Chvalte za snahu a energii, kterou dívka do věcí a situací dává. Nechvalte pouze a jen za talent. Pokud využijete kritiku, tak za konkrétní věc. Nekritizujte osobnost a nedávejte dívce hanlivé nálepky „hloupá, nemehlo...“, to jsou právě ty fráze, které se častým opakováním hluboce vryjí do mozku, ovlivňují naše životy a provázejí nás pak na každém kroku.

Dívka potřebuje vzory. Vnímá mámu, její návyky, to, jak o sobě mluví, zda se umí pochválit, zda si přijde hezká nebo naříká před zrcadlem. Vše se učí a tyto vzorce přebírá. Tátu zase pozoruje, jak se chová jako muž k ženě a získává buď obdiv k důležitosti muže, či naopak.

Velký pozor si dávejte hlavně v období dospívání. Vyvarujte se veškeré kritiky a nehezkých poznámek směrem k tělu. Poukazování na nedostatky může napáchat velké škody v duši dívky a poté dospělé ženy. Potřebuje vnímat a slyšet vaše přijetí, vaši důvěru a oporu. Povzbuzujte v ní originalitu a učte ji vnímat její přednosti – a ty stavět do popředí.