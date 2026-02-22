Sauna už dávno není jen zimní záležitostí. Stala se symbolem péče o tělo i mysl a pravidelným rituálem mnoha z nás. Přesto kolem ní panují obavy, zejména u těch, kteří se potýkají s vysokým krevním tlakem či jinými kardiovaskulárními obtížemi. Oprávněně?
Podle lékařů má saunování řadu pozitivních účinků, pokud se dodržují základní pravidla. „Důležité je říct, že saunování má pro lidský organismus velmi pozitivní účinky,“ popisuje internistka a garantka projektu Srdce v hlavě Eva Kociánová.
Podle ní pravidelné saunování snižuje rizika cévních a kardiovaskulárních onemocnění, ale také některých plicních či neurokognitivních nemocí. Studie navíc ukazují, že lidé, kteří saunu navštěvují dlouhodobě a často, mají nižší celkovou úmrtnost i menší riziko náhlé smrti.
Sauna jako cévní gymnastika
Účinek sauny se přirovnává k mírné fyzické aktivitě, například ke svižné chůzi. Teplo rozšiřuje cévy a zlepšuje jejich pružnost. Dochází k lepší funkci cévní výstelky, která produkuje oxid dusnatý – látku, jež cévy přirozeně rozšiřuje.
Výsledkem je lepší přizpůsobení krevního tlaku a menší zátěž pro srdce. Právě proto může být sauna přínosná i pro osoby s mírně zvýšeným tlakem.
Vysoký cholesterol? Ano, ale s pravidly
„Pravidelné saunování působí nejen na snížení krevního tlaku, ale zlepšuje i skladbu cholesterolu a triacylglycerolů,“ vysvětluje Kociánová. Upozorňuje však, že vhodné je především pro pacienty, jejichž potíže jsou dobře kompenzovány léky. Sauna může v některých případech částečně nahradit pohyb u lidí, kteří se nemohou hýbat kvůli pohybovým omezením.
Sauna ale není samoléčba. U kardiaků by jí měla vždy předcházet konzultace s lékařem, včetně doporučení délky pobytu i frekvence. Důležité je také správné chování přímo v sauně. „Naslouchejte svému tělu. Jakmile se objeví závratě, dušnost nebo nepříjemné pocity, je čas odejít,“ radí lékařka.
Bezpečnější je nižší teplota kolem 80 – 85 stupňů Celsia a pozvolné ochlazování. Skok do ledové vody po sauně není vhodný pro každého. „Saunování není bezpečné pro pacienty po nedávném infarktu, s nestabilním tlakem, bolestmi na hrudi nebo vážnými srdečními poruchami,“ uzavírá odbornice.
Jak ještě sauna pomáhá
Saunování nepůsobí jen na srdce a cévy. Lékaři potvrzují jeho pozitivní vliv také při lupénce, astmatu a potížích s dýchacími cestami. Pravidelné zahřívání organismu navíc snižuje náchylnost k virovým onemocněním a bolestem hlavy.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.