Hubněte vsedě nebo vleže. V sauně to půjde samo a bezbolestně

Pokud chcete hubnout, je to jasné, je třeba přijmout méně kalorií než jich spálit. To znamená obměnu jídelníčku, nastolení sportovních aktivit a někdy i celkovou změnu životního stylu. Hubnutí ale svědčí i sauna. Pravidelné saunování vás hodí do pohody a rozběhne vám metabolismus.