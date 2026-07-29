Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Samsung přichází s novinkami, které vás budou bavit

  10:00

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý. | foto: Archiv Samsung

Dnes už se neptáme, proč si pořídit skládací telefon nebo chytré hodinky. Otázka zní: který z těchto jedinečných modelů nejlépe zapadne do vašeho životního stylu? Letos je výběr ještě lákavější. Rodina Galaxy se totiž rozrůstá o zbrusu nový model, který doplňuje propracovaný upgrade dvou oblíbených stálic. Pokud patříte k těm, pro které je design stejně důležitý jako špičkový výkon, nové telefony a chytré hodinky od Samsungu si vás zaručeně získají.

Klap. Klap. Nový Galaxy Z Fold8

Hledáte parťáka, který s vámi bez potíží zvládne celý den – od ranní kávy a rychlé kontroly zpráv až po večerní relax u oblíbeného seriálu? Úplná novinka Galaxy Z Fold8 je určena pro ty, kteří chtějí svůj obsah konzumovat naplno a bez kompromisů. Její tvar je od základu navržený tak, aby se čtení článků, sledování videí i hraní her stalo naprosto přirozeným a pohlcujícím zážitkem.

Vnější displej má praktický tvar, díky kterému telefon skvěle padne do jedné ruky. Můžete na něm velmi snadno odepisovat na zprávy nebo procházet sociální sítě, aniž byste museli telefon otevírat.

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

To pravé kouzlo se ale skrývá uvnitř. Po rozevření na vás čeká velký displej s poměrem stran 4:3, který si zamilujete při sledování filmů a videí. Obraz totiž přirozeně vyplní celou obrazovku a minimalizuje rušivé černé pruhy. A když telefon otočíte na výšku, promění se v perfektní čtečku s proporcemi klasické knižní stránky, jako stvořenou pro e-knihy a delší texty.

Galaxy Fold8 vyniká rovněž při tvorbě obsahu. Tvůrci ocení například chytrou funkci My FanCam. Ta dokáže u natočeného videa sledovat předem vybraný objekt a rovnou jej upravit do vhodného formátu. Bez složitých úprav je tedy video rovnou publikovatelné na sociální sítě.

Kapesní kancelář bez kompromisů

Vůbec poprvé přichází nejvyšší prémiová řada s označením Ultra také do rodiny skládacích telefonů, a to v podobě Galaxy Z Fold8 Ultra. Vedle ohromného osmipalcového displeje, který je jako stvořený pro multitasking a složitější pracovní úkoly, vás ohromí především jeho štíhlý design a dlouhá výdrž baterie podporující celodenní tvorbu.

Jak je u prémiových modelů zvykem, nechybí ani špičkový kamerový systém v čele s nadupaným 200Mpx fotoaparátem. Ten zajistí úroveň detailů, jakou znáte jen u profesionálních zrcadlovek. Nově integrovaná podpora HDR navíc zajišťuje, že se fotoaparát popere i se složitým protisvětlem nebo hlubokými stíny. Výsledkem jsou živé, prokreslené a realistické fotografie v každé situaci, které si budete chtít prohlížet znovu a znovu.

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Ikonické véčko pro svobodnou tvorbu

Máte rádi telefony, které mají charisma a styl? Pak si vaše srdce jednoznačně získá Galaxy Z Flip8. Jde o ten nejtenčí a nejelegantnější Flip, jaký tu kdy byl. Váží jen 180 g a díky tloušťce 6,1 mm se snadno vejde do kapsy i menší kabelky.

Tato ikonická véčka byla stvořena pro bleskovou komunikaci a zábavu. Potvrzuje to také nové rozhraní vnějšího displeje FlexWindow, které usnadňuje přístup k důležitým aplikacím a funkcím využívajícím umělou inteligenci, aniž byste museli telefon otevřít.

Pravá zábava ale začíná při focení a tvorbě obsahu. Díky režimu FlexMode stačí telefon jen pootevřít, položit na stůl a rázem máte volné ruce pro vlogování nebo skupinová selfíčka. Při zaznamenávání zážitků v pohybu lze využít režim Camcorder Grip, který napodobuje způsob držení klasické retro kamery a nabízí praktické kolečko pro plynulé přibližování obrazu.

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Hodinky, které s vámi udrží krok

Nová generace chytrých hodinek přináší komplexní přehled o vašem těle. Co všechno umí změřit?

  • Životní funkce (Vitals): Proaktivně sleduje základní zdravotní stav během spánku.
  • Skóre zdraví srdce (Heart Health Score): Srozumitelně hodnotí vaši kardiovaskulární kondici.
  • Denní kardio zátěž (Daily Cardio Load): Pomůže vám optimalizovat trénink na základě reálného objemu cvičení a přesně odhadne, kolik potřebujete odpočinku.
  • Index kondice (Fitness Index): Nabízí celkový pohled na vaši fyzickou zdatnost.
  • Ochrana sluchu (Hearing): Poskytuje podrobné denní reporty a upozorní na nebezpečnou úroveň hluku.

Chytrý telefon by pochopitelně nebyl kompletní bez chytrých hodinek. Samsung proto letošní novinky doplňuje hned o dva modely, které fungují nejen jako stylový doplněk, ale především jako váš osobní strážce zdraví poháněný pokročilou umělou inteligencí.

Pro ty, kteří chtějí mít svou kondici pod kontrolou a přirozeně si budovat lepší návyky, jsou ideální volbou Galaxy Watch9. Nabízejí celodenní komfort díky lehkému hliníkovému pouzdru a pohodlným řemínkům, o kterých nebudete vědět ani během spánku. O komplexní přehled vašeho zdraví se stará chytrá zdravotní inteligence. Její stěžejní součástí jsou Životní funkce (Vitals). Ty proaktivně a do detailu sledují váš základní zdravotní stav během spánku a včas vás upozorní na jakékoliv významné odchylky.

Pokud vám naopak v žilách koluje adrenalin a rádi posouváte své limity, nadchne vás model Galaxy Watch Ultra2. Tyto extrémně odolné hodinky z titanu nabízí displej, který bez problémů přečtete i na ostrém horském slunci. Oproti předchozímu modelu dostaly o třetinu větší baterii, takže se na ně můžete plně spolehnout i během náročných vícedenních expedicí.

Na své si přijdou milovníci trailových běhů – hodinky dokonale zmapují terén, pomohou vám rozvrhnout síly do kopce, a dokonce samy upozorní, kdy a kolik tekutin byste měli vypít, abyste předešli vyčerpání či zranění. Stejně dobře ale fungují i pod hladinou. Při potápění se totiž automaticky promění v chytrý potápěčský počítač, který díky placené aplikaci Mares, bedlivě hlídá vaši hloubku, čas ponoru i bezpečné rychlosti pro vynoření.

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Využijte předobjednávku a získejte spoustu výhod

Všechny novinky můžete předobjednávat za výhodnějších podmínek už od 22. července 2026 od 15:00, a to u vybraných partnerů nebo na e-shopu Samsung. Do běžného prodeje budou uvedeny 7. srpna.

Více informací včetně fotografií produktů naleznete na Samsung newsroom.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly

Ilustrační snímek

Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.

Kdo se rád válí, a kdo nerad plánuje? Vaše dovolená podle horoskopu

Ilustrační snímek

Jak si užít tu nejlepší dovolenou? Astrologové tvrdí, že to, kde se vám bude líbit, ovlivňuje vaše znamení zvěrokruhu. Víte, kde vám bude podle vašeho znamení nejlépe?

Léto a proužky k sobě neodmyslitelně patří. Kila navíc vás nezastaví

Postavu lze díky pruhům i krásně vytvarovat. Pokud potřebujete dodat objem...

Pruhy, a to nejenom ty námořnické, jsou v módním světě letním evergreenem. Řada žen se jich obává, přidávají podle nich kila. Při správné volbě a stylingu ale dokážou postavu naopak krásně...

Jen plavky nestačí. Pohrajte si s módou a outfit ozdobte sebevědomím

Jednodílné plavky ve výrazné barvě zdůrazní vaše opálení a jsou při plavání...

Výlet k vodě má své jedinečné kouzlo a k prázdninovému lenošení patří jako slunce a pohoda. Koupel vás příjemně ochladí a pomůže vám kvalitně si odpočinout.

Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo

Ilustrační snímek

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

Samsung přichází s novinkami, které vás budou bavit

Tenčí, chytřejší, kompaktnější: novinky od Samsungu, ze kterých si vybere každý.

Dnes už se neptáme, proč si pořídit skládací telefon nebo chytré hodinky. Otázka zní: který z těchto jedinečných modelů nejlépe zapadne do vašeho životního stylu? Letos je výběr ještě lákavější....

29. července 2026

Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu

Ilustrační snímek

Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.

29. července 2026

Vneste si do života světlo. I pomocí správných barev v letním šatníku

energie, radost, štěstí

Když přijde léto, máme chuť odložit tmavé barvy a vpustit do života více světla. Odborníci potvrzují, že je to dobrý způsob, jak si okamžitě zlepšit náladu.

28. července 2026

Horké letní dny si žádají pořádnou dávku osvěžení

Komerční sdělení
Horké letní dny si žádají pořádnou dávku osvěžení.

Starbucks proto rozšiřuje svou nabídku o novinku, která spojuje výraznou ovocnou chuť, svěžest a zářivé letní barvy. Nový Cherry & Pomegranate Starbucks Refresha® Drink přináší kombinaci sladkých...

27. července 2026

Proč je chůze naboso tak příjemná? Dokonale uvolní celé tělo

Ilustrační snímek

Zujte si boty, kdy to jen jde! Jednoduchý letní zvyk vám pomůže posílit svaly a uvolnit se. Navíc je dobrým lékem na držení těla.

27. července 2026

Jen plavky nestačí. Pohrajte si s módou a outfit ozdobte sebevědomím

Jednodílné plavky ve výrazné barvě zdůrazní vaše opálení a jsou při plavání...

Výlet k vodě má své jedinečné kouzlo a k prázdninovému lenošení patří jako slunce a pohoda. Koupel vás příjemně ochladí a pomůže vám kvalitně si odpočinout.

26. července 2026

Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly

Ilustrační snímek

Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.

25. července 2026

Jak se správně chránit před sluncem? Jsou místa, na která zapomínáme

Ilustrační snímek

Většina lidí si hlídá obličej a ramena. Slunce ale často poškodí úplně jiná místa, na která se zapomíná. Stejně tak si mnozí neuvědomují, že kůže potřebuje ochranu, i když je zataženo.

24. července 2026

Red Bull Symphonic míří poprvé do Česka

Komerční sdělení
Red Bull Symphonic míří poprvé do Česka.

Ben Cristovao pro velký zájem vystoupí s Unique Orchestra v Kongresovém centru Praha hned dvakrát.

23. července 2026

Léto a proužky k sobě neodmyslitelně patří. Kila navíc vás nezastaví

Postavu lze díky pruhům i krásně vytvarovat. Pokud potřebujete dodat objem...

Pruhy, a to nejenom ty námořnické, jsou v módním světě letním evergreenem. Řada žen se jich obává, přidávají podle nich kila. Při správné volbě a stylingu ale dokážou postavu naopak krásně...

23. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kdo se rád válí, a kdo nerad plánuje? Vaše dovolená podle horoskopu

Ilustrační snímek

Jak si užít tu nejlepší dovolenou? Astrologové tvrdí, že to, kde se vám bude líbit, ovlivňuje vaše znamení zvěrokruhu. Víte, kde vám bude podle vašeho znamení nejlépe?

22. července 2026

V čem vyrazit na dovolenou? Myslete na lehkost a vzdušnost

Jsou to šaty, nebo snad plavky? Asymetrické bikiny doplněné dlouhým šátkem...

Lehké materiály, výrazné vzory a střihy, které nechají pokožku dýchat. To je letošní letní móda, ve které si užijete dovolenou a slunečné dny s lehkostí a elegancí.

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×