Část 1/5

Víte, co je hlavním hybným principem života? Změna. Tak jako se v přírodě střídají roční období, mění se počasí, roste či ubývá měsíc na obloze, je i váš život stále v pohybu.

Nesnažte se ho přibrzdit a místo bezpečného stereotypu přijměte jeho nové a nové výzvy. Ano, některé mohou bolet, ale pořád vám otvírají dveře do neznáma.

Oddejte se jim a vyrazte za dobrodružstvím. Možná, že cestou k vlastnímu růstu potkáte momenty radosti, spokojenosti a štěstí. Tady je pár moudrých šamanských rad, které by vás mohly inspirovat. Vezměte si je k srdci a budete spokojenější...

Přijměte zákon bumerangu

Přírodní cyklus plyne v rovnováze. Podobně je to i ve vašem životě. Pokud jdete cestou dobra, jednou se vám to všechno vrátí. Proto se snažte být laskavým člověkem a pomáhat tam, kde je třeba, odměna vás nemine. Zákon bumerangu samozřejmě funguje i opačně, i špatné skutky nezůstanou bez odezvy a vy za ně tučně zaplatíte. Tak pozor na to.

Naučte se hledat světlo

Jste smutní, nešťastní nebo máte těžké období? Při jakémkoliv nezdaru najdete v přírodě povzbuzení. Podívejte se třeba na nebe a věřte, že i za těmi nejčernějšími mraky se skrývá slunce, hvězdy a nekonečný prostor. Pomyslete na to, že žádné utrpení netrvá věčně a jednoho dne každá klatba pomine.

Berte těžkosti s pokorou

Máte pocit, že vám život hází klacky pod nohy? Pak si uvědomte, že jakékoliv těžkosti a lekce přicházejí, aby vám umožnily být silnějším a lepším člověkem. Proto před nimi neuhýbejte. Právě díky zdolaným překážkám můžete být i větší oporou svým blízkým.