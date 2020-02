Pro štíhlou linii

Potřebujete shodit pár kilo? Zařaďte do svého jídelníčku rýži. Druhy jako parboiled, basmati, hnědá rýže (natural) a divoká rýže vám pomůžou zhubnout. Vařte ji přiměřenou dobu, rozvařená bývá kaloričtější.

Bříško v pohodě

Rýžová mouka je lehce stravitelná a s přehledem nahradí tu klasickou pšeničnou, kterou používáte. Navíc si ji můžete vyrobit sama.

Jak na to: Opražte nasucho rýži a rozdrťte ji v hmoždíři. Mouku použijte na zahuštění polévek či do koláčů.

Zázračná japonská maska

Elixír mládí neznáme, ale můžete si udělat japonskou rýžovou masku, kterou krásné Asiatky používají proti vráskám a zašedlé pleti. Chcete ji vyzkoušet? Připravte si tři lžíce rýže, po jedné lžíci medu a horkého mléka.

Jak na to: Rýži vložte do hrnce a uvařte ji doměkka. Pak ji sceďte a rýžovou vodu si dejte stranou. Do misky nasypte rýži, přidejte lžíci horkého mléka a a med. Masku naneste na obličej a nechte 1,5 hodiny působit. Poté obličej opláchněte rýžovou u vodou, která zbyla z vaření.

Rýžová voda

Vodu po vaření rýže nevylévejte, nechte ji vychladnout a použijte ji při oplachování obličeje. Proč? Obsahuje totiž spoustu minerálů, které krásně osvěží a zvláční pleť. Navíc je to i prevence proti stařeckým skvrnám.

Pro zářivou pleť

Vyzkoušejte peeling z cukru, jogurtu a rýže – budete se cítit o pár let mladší.

Jak na to: Do mixéru vložte trochu cukru, rýže a mixujte do té doby, než vznikne hrubší prášek. Smíchejte ho s bílým jogurtem a krouživými pohyby vmasírujte do navlhčené pleti. Po pěti minutách spláchněte vlažnou vodou.

Uvidíte, že váš obličej získá jiskru. Rýže ho krásně rozzáří, cukr zmírní případné pupínky či akné a jogurt vyčistí ucpané póry. Navíc vás to vyjde levněji než návštěva kosmetického salonu.

Japonské saké

Rýžové víno si uděláte i doma: Svařte 3 l vody s 1 kg cukru a nechte vychladnout. Pak přidejte 0,5 kg rýže, plátky citronu, nové koření, muškátový oříšek, hřebíček, zázvor, tymián, skořici a 1 kostku droždí. Přelijte do pětilitrové lahve, přikryjte děrovaným igelitem a nechte 6 týdnů kvasit v teple. Pak přefiltrujte.