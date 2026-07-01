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Gelovky, shellack, akryl. Spočítejte si plusy a minusy jednotlivých nehtů

Tereza Dusová
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Unsplash

Stejně jako oblečení také manikúra a barva laků na nehty podléhají trendům. Nejlepší výsledek bude vždy ze salonu. Jakou metodu úpravy nehtů zvolit?

Pokud jste na poli úpravy nehtů nováčkem, musí vám jít ze všech těch dostupných možností hlava kolem. Manikérka v salonu se vás totiž jako první s největší pravděpodobností zeptá, o jakou službu máte zájem.

Na výběr nejspíš dostanete klasický lak, shellack, gel lak nebo modelaci akrylových nehtů. Jak si vybrat tu, která vám sedne nejlépe?

Opakované broušení nehtům neprospívá

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Klasický lak, který má doma nejspíš každá žena, schne na vzduchu a vydrží nepoškozený jen zhruba dva dny. Je k nehtům sice nejšetrnější, ale na druhou stranu je nutné jej pravidelně obnovovat, což je poměrně otrava.

I proto dává řada žen přednost odolnějším variantám.

Mezi ty patří právě zmíněný gel lak. Je vhodný pro lámavé nehty, které potřebují zpevnit. Nanáší se ve třech tenkých vrstvách (podkladová báze, barva a top lak) a každá vrstva se musí nechat vytvrdit pod UV nebo LED lampou. Lak odrůstá společně s nehtem, tudíž vydrží hezký zhruba dva až čtyři týdny v závislosti na rychlosti růstu nehtů.

Doma si jej ale nesundáte, je nutné navštívit salon a nechat si gel zbrousit. A právě v tom je „zakopaný pes“. Nehty se totiž opakovaným broušením ničí. Na druhou stranu je to ideální způsob, jak mít neustále krásné ruce bez nutnosti časově náročnější péče.

Co byste měli vědět předtím, než si necháte udělat gelové nehty

Která varianta je nejšetrnější?

Šetrnější je v tomto ohledu shellack, který je určitým kompromisem mezi běžným a gelovým lakem. Je tenčí a k nehtům šetrnější. Vhodný je ale jen pro ženy, které mají pevné nehty – lak je totiž náchylnější a může se odlupovat.

Konec přeplácanosti

  • V předešlých letech vládly nehtům zářivé barvy doplněné o zdobení kamínky nebo malovanými ornamenty. Tomu ale pro letošní rok odzvonilo a největší parádu uděláte s minimalistickými odstíny.
  • Největší oblibě se těší tzv. mléčná manikúra. Jak už název napovídá, jedná se o jemný, poloprůhledný design, který na pohled připomíná vodou zředěné mléko. Může mít i nádech růžové nebo krémové.

Na druhou stranu se snadněji odstraňuje a nevyžaduje pilování povrchu nehtu. V salonu vám jej sundají pomocí acetonu a alobalu, který nechají na nehtu působit a poté lak jen seškrábnou.

Výdrž shellacku je přibližně dva týdny.

Poslední variantou jsou akrylové nehty. Jedná se o umělé nehty, které jsou vytvořené kombinací akrylového prášku a speciální tekutiny.

Jedná se sice o nejodolnější variantu, ale současně na první pohled nepřirozenou a hodně zatěžující vaše vlastní nehty.

Ať už si zvolíte jakýkoli způsob úpravy, vždy si dávejte po určité době pauzu, aby se nehty mohly zregenerovat. Žádná z možností jim vyloženě neprospívá!

Co byste měli vědět předtím, než si necháte udělat gelové nehty

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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