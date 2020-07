Vyspěte se na to

Často si svoje rozhodnutí dlouze promýšlíme, zvažujeme všechny aspekty. Dobrá rada zní: Ráno bývá moudřejší večera. Prostě se na to dobře vyspěte. Pomůže vám to víc než nekonečné hloubání.

Sepište si plusy a minusy

Nezní to příliš zábavně, ale tenhle postup je osvědčený: Sestavte si seznam všech pro a proti, jednotlivé položky si obodujte podle důležitosti a pak body sečtěte – opravdu se to vyplatí.

Popusťte uzdu fantazii

Když se máte rozhodnout, jestli například změníte zaměstnání, zapojte svou fantazii. Co by se tím zlepšilo? Co by mohlo být horší? Představte si, jaké to pro vás bude mít důsledky.

Kým chcete být?

Vždy bychom měli poslouchat své srdce. Pokud je v souladu s naším rozumem, tím lépe. Když děláte důležitá rozhodnutí, zeptejte se sami sebe: Jaký člověk chci být? A vezměte to v úvahu, než dojdete ke konkrétnímu závěru.

Zkuste přijmout kritiku

Je jasné, že to není vždycky jednoduché. Ovšem je to velmi efektivní! Když se pokusíte pochopit své kritiky, získáte vyvážený pohled na věc.