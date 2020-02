Co je dobré nakoupit Esenciální oleje – koncentrované rostlinné silice, které se získávají speciální destilací. Doma si je sami z bylin nevytvoříte (je to technicky dost náročné). Hodí se do koupele, aromalamp, inhalátorů i k výrobě domácích mýdel a jiné kosmetiky. Oblíbený je levandulový, bergamotový, mátový, eukalyptový aj.

Sůl z Mrtvého moře – je bohatá na důležité minerály (hořčík, vápník, draslík, sodík), přidává se do koupele i do různých přípravků. Jedlá soda – vnitřně účinkuje při „pálení žáhy“, ale dobrá je i zevně. V koupeli pomáhá vyrovnat pH pokožky a působí protizánětlivě. Kvalitní olej – přidává se do koupele i různých přípravků, vtírá se do pokožky či vlasů. Nepleťte si s esenciálními oleji! Výborné jsou: arganový, mandlový, olivový, jojobový. Nerafinovaný třtinový cukr – hodí se do přírodních peelingů, stabilizuje vlhkost, ale také obsahuje cenné látky, které prospívají pokožce a uklidňují. Růžová himálajská sůl – uvolňuje svaly, vyrovnává pH pokožky, detoxikuje. Přidává se do koupele i do různých přípravků. Jablečný ocet – působí antibakteriálně, zmírňuje otoky, uvolňuje. Je třeba ho ředit. Včelí vosk – chrání, hydratuje a vyživuje pokožku, je vhodný jako základ pro přípravu domácích mastí.