Zažeňte chmury, dopřejte si dokonalý relax ve vaně plné bublinek

Takové blaho, doplněné zavřenými víčky (konečně jen sama se sebou), sluchátky na uších s oblíbenou hudbou (konečně na to mám čas), zapálenými svíčkami (konečně voňavá a poklidná večerní atmosféra) a sklenkou prosecca (konečně, to mě vždycky uklidní), si prostě zasloužíte.

Tak na co ještě čekáte? Rozmazlujte se a zkuste i různé obměny. Přidejte pěnu, koupelovou sůl či bylinky, esenciální oleje, šálek bylinkového čaje... Fantazii se meze nekladou. Tady je trocha inspirace.

Bylinková koupel

To je jeden z nejstarších a nejpříjemnějších způsobů, jak dopřát tělu a mysli tolik potřebný relax. Její blahodárné účinky jen tak něco nenahradí, jednou za čas si tak odpočinek ve vaně může bez výčitek užít každý. Lázeň s bylinkami vás zklidní, zahřeje či povzbudí, podle toho, jaké zvolíte. Není to jen rychlá osvěžující sprcha, ale přímo krášlicí rituál, jehož léčebné účinky vyhledávali už naši předci. I oni dobře věděli, že stačí chvíle, kdy člověk „vypne“, a veškerý stres odpluje.

Tisíc a jedna variace

Na přípravu pečující lázně lze použít jak čerstvé, tak sušené byliny. Hrst dejte do mušelínového sáčku a zavěste ho pod tekoucí vodu, aby se mohly uvolnit účinné látky. Samozřejmě je lze hodit i jen tak volně do vany, ale pak je nutné počítat s tím, že po relaxaci přijde gruntování, těla i koupací nádoby. Další možností je připravit silný bylinkový odvar a pak nálev přecedit do napuštěné vany.

V pytlíčku i u ledu

Bylinky lze ovšem zpracovat v přísadu do lázně i dalšími způsoby. Do mrazáku si zkuste přichystat třeba smetanovo-bylinkové kostky. Příprava je snadná. Ve vodní lázni zahřejte litr desetiprocentní smetany a ve druhé 100ml mandlového oleje. Smetanu šlehejte zhruba minutu a pomalu přilévejte olej. Obě přísady musí mít stejnou teplotu, jinak se nespojí. Až směs vychladne, přihoďte hrst oblíbených bylinek a vlijte do tvořítek na led či jiných vhodných formiček. Uložte je do mrazáku, odkud si je podle potřeby můžete vzít a přidat do vany.

Bylinky, co ve vaně nesmějí chybět Levandule: Uklidňující léčivka, která zlepšuje spánek, zmírňuje pocity napětí a stresu.

Uklidňující léčivka, která zlepšuje spánek, zmírňuje pocity napětí a stresu. Heřmánek: Jemná bylina s protizánětlivými účinky, která mírně bělí pokožku. Je ideální na zklidnění nervů.

Jemná bylina s protizánětlivými účinky, která mírně bělí pokožku. Je ideální na zklidnění nervů. Měsíček: Hojivá bylina je vhodná na hrubou a problematickou pleť. Hydratuje ji a má regenerační efekt.

Hojivá bylina je vhodná na hrubou a problematickou pleť. Hydratuje ji a má regenerační efekt. Meduňka: Pomáhá při úzkosti, uvolňuje mysl a navozuje spánek.

Pomáhá při úzkosti, uvolňuje mysl a navozuje spánek. Rozmarýn: Oživuje smysly, povzbuzuje krevní oběh, ulevuje svalům a má hluboké čisticí účinky.

Oživuje smysly, povzbuzuje krevní oběh, ulevuje svalům a má hluboké čisticí účinky. Růže: Zvláčňuje a vyživuje kůži, zlepšuje náladu.

Zvláčňuje a vyživuje kůži, zlepšuje náladu. Máta: Pokožku osvěžuje a prokrvuje, dovede ji krásně projasnit.

Máte-li hrubou pokožku, do mušelínového pytlíčku nasypte 50 g sušeného mléka a stejné množství sušeného květu černého bezu, heřmánku či lipových květů. Pytlíčky si opět jde připravit do zásoby.

Lázeň v okvětních lístcích

Její tradice pochází z indonéského Bali. Růže například vyživuje, heřmánek zklidňuje a levandule je antibakteriální, jejím cílem je harmonizovat vaše tělo i mysl.

Domácí talasoterapie

Jde o koupelový rituál, při kterém se využívá mořská voda či řasy – znali ho už ve starověkém Římě. Mořská voda každopádně obsahuje celou řadu cenných minerálů včetně hořčíku, draslíku, vápníku a jodidu, které povzbuzují krevní oběh, zjemňují pokožku nebo ulevují bolavým svalům.

Léčivá moc koupele

Tento čas si vychutnejte, je určený jen pro vás, jste v klidu a nic nemusíte. Teplá voda obohacená o přírodní oleje nebo soli přináší úlevu tělu i duši. Uvolňuje napětí, odplavují se při ní stresové hormony a aktivují se ty dobré. Díky tomu dochází k fyzické i duševní regeneraci.