Rozmazlujte se růžemi. Voní, uvolní, působí jako afrodiziakum

Společně se teď budeme věnovat jednomu úseku, tedy odpočinku. Pravda, odpočívat se dá různě, ale to, co vám nabídneme my, uchvátí každou ženu. Jdeme na to. Taková „obyčejná věc“ jako jsou okvětní plátky růží.

Krásně voní, ale pomáhají i v péči o krásu

Růže užívaly ženy pro svou krásu už ve starověku. Vypráví se příběh o tom, jak služka královny ze Sáby byla prý sťata jen za to, že omylem rozbila karafu s růžovým olejem. Ke krášlení je používala i Kleopatra.

Nemusíte mít růže ráda, ale stejně vás jejich vůně dostane, je nádherná, umí omamně provonět celý byt. V jejich přítomnosti je nám zkrátka dobře. Čím to je a co umí udělat pro naše zdraví?

Esence růží pomáhají už ve velmi malé koncentraci. Vyvažují hormonální systém, také regulují menstruaci, ví se, že jsou účinným lékem proti frigiditě a impotenci, zlepšují krevní oběh, obnovují a regenerují kůži, léčí střevní potíže i nachlazení. A působí i zevnitř (třeba jako čaj nebo růžová voda), uklidňují, fungují proti depresi, stresu, nespavosti a napětí. Růžové lístky v jakékoliv podobě celkově zklidňují a harmonizují všechno, co je v jejich blízkosti. Tak proč si je nedopřát?

Můžete si je koupit jako řezané květy (v lepším případě je dostat jako pozornost), ale bývají také přísadou nejrůznějších olejíčků, mastiček, krémů a zkrášlovadel, které snáší dobře všechny typy pleti, i citlivá pokožka. Jedním z benefitů takových výrobků je, že pomáhají zklidnit a zjemnit pokožku, kterou pak krásně zvláční, zhydratují a vyživují.

Věděli jste, že… …na 1 kg růžového oleje se spotřebuje 3 tuny okvětních lístků? Růžový olej a růžová voda jsou vývozním artiklem Bulharska.

Pokud máte opravdu citlivou a dehydrovanou pokožku se sklonem k vysychání, růžový olej z lístků růží bude pro vás to pravé. Je hojivý a hodí se na popraskané rty i paty, suché ruce, vyrážky, dokáže zklidnit popáleniny. A jako bonus – vůně růže působí jako afrodiziakum, proto se často využívá jako přísada do přírodních parfémů, krémů, mýdel, osvěžovačů nebo svíček.

Omlazující obklad

Obklad z růže vrátí vaší pleti lesk. Je vhodný pro každý typ pleti!

Budete potřebovat:

* 1 lžíci sušených květních plátků růže

* 1 lžičku lněného semínka

* lžíci květních lístků violky trojbarevné

* 1/2 lžičky bramborového škrobu

* sklenku mléka

Povařte lněné semínko ve 150 ml vody. Květní plátky růže a violky zalijte vroucím mlékem a pak přidejte škrob. Smíchejte obě tekutiny a dobře promíchejte. Namočte do směsi bavlněný ručník a pak ho přiložte na 20 minut na obličej. Následně obličej omyjte vlažnou vodou a namažte ji krémem.

Pochoutka pro fajnšmekry

Růžové želé jako pozornost pro návštěvy.

Budete potřebovat:

* 350 ml vody

* vrchovatou hrst okvětních lístků růže svraskalé

* 50 g krystalového cukru

* tři hřebíčky

* jeden citron

* želatinu

Růže a hřebíček svařte v 350 ml vody, přeceďte a vymačkejte. Do roztoku přidejte cukr, přecezenou šťávu z jednoho citronu a znovu svařte. Směs odstavte, pak do ní přisypejte 20 g želatiny v prášku, vše dobře rozmíchejte a nechte rozpustit. Hmotu vlijte do báboviček nebo formiček a nechte ji ztuhnout. Podávejte jako dobrůtku (jako pudink). Pokud dáte méně vody a dáte směs ztuhnout třeba na ploché misce, můžete pak ze ztuhlé hmoty nakrájet bonbony.

Pro hebkou kůži

Růžový peeling z cukru

Budete potřebovat:

* 1/4 šálku cukru

* 1/2 šálku mandlového oleje

* 12 velkých plátků růží

* 1/2 šálku okurkové dužiny

* 1 lžičku pomerančového oleje

V misce smíchejte cukr, rozmixovanou dužinu z okurky, najemno nasekané plátky růží a olejíčky. Vše jemně promíchejte a používejte jako peeling na obličej nebo tělo. V lednici vydrží asi týden.

Nápad navíc Růžová úleva pro oči

Rozmixujte dužinu z okurky a promíchejte ji posekanými plátky růži. Kašičku si pak naneste na oči (a můžete i na obličej). Nechte 15 až 20 minut, pak opláchněte a pleť ošetřete běžným krémem.

Originální ozdoba Kandované lístky růží

Kandované lístky růží můžou být zvláštní dekorací na moučnících, protože jsou jedlé i chutné. Omyté a osušené květy potřete vaječným bílkem a posypejte moučkovým cukrem. Jakmile směs zaschne, skladujte je v pevné dóze, dají se kdykoliv použít, vydrží totiž až několik měsíců.