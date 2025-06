Mušle, perly, zástupci fauny i flóry, kameny umělé i ty skutečné, polodrahokamy i obyčejné šutry, to vše najdeme ve špercích pro jaro a léto. Který bude ten váš?

Udělejte krok do prázdnin. S těmito letními kousky vedle nešlápnete

Jak je to dlouho, co jsme vítali první jarní den? Ani jsme se nenadáli a už jsme na prahu léta. Udělejte krok do prázdnin, s těmito módními kousky vedle nešlápnete.