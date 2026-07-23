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Red Bull Symphonic míří poprvé do Česka

Komerční sdělení   17:00

Red Bull Symphonic míří poprvé do Česka. | foto: Archiv: Redbull (Jan Kasl)

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Ben Cristovao pro velký zájem vystoupí s Unique Orchestra v Kongresovém centru Praha hned dvakrát.

Jeden z nejúspěšnějších českých interpretů, symfonický orchestr a koncertní formát, který se v posledních letech představil v desítkách zemí po celém světě. Projekt Red Bull Symphonic dorazí vůbec poprvé do České republiky. Původně plánovaný koncert na úterý 29. září 2026 v Kongresovém centru Praha je již beznadějně vyprodán, a proto se přidává druhý termín – středa 30. září 2026. Ben Cristovao zde společně s Unique Orchestra představí své skladby ve zcela nových symfonických aranžích.

Red Bull Symphonic propojuje výrazné současné interprety se symfonickým orchestrem a přináší jedinečné koncertní spojení moderní hudby a klasických nástrojů. Projekt vznikl v roce 2020 v Rakousku a od té doby se představil v desítkách zemí po celém světě včetně USA, Austrálie, Jihoafrické republiky a Egypta.

V české premiéře vystoupí Ben Cristovao společně s Unique Orchestra. Ten se jako jediný v Česku profesionálně zaměřuje na hudební žánry, jako jsou pop, rock, jazz, r’n’b, hip hop nebo elektronická hudba, a dlouhodobě spolupracuje s interprety jako Ewa Farna, Lenny, NobodyListen, Yzomandias nebo právě Ben Cristovao.

„Pro klasické orchestry bývá spojení s interprety, jako je Ben, výletem mimo komfortní zónu, ale pro nás je to naprosto přirozené prostředí. Jsme orchestr pro moderní shows. Naši muzikanti tyhle žánry nejen hrají, ale doslova je mají v krvi. Red Bull Symphonic nám dává dokonalou příležitost předvést to, co umíme nejlépe – propojit Benovu energii s mohutným zvukem orchestru a posunout jeho show na úplně novou úroveň.“ říká Šimon Marek, ředitel Unique Orchestra.

Šimon Marek | foto: Archiv: Unique Orchestra

Pro Bena Cristovaa představuje Red Bull Symphonic příležitost slyšet vlastní hudbu v úplně nové podobě. „Pro mě je to spíš zážitek, který si vyloženě užívám. Skoro bych řekl, že je to až pocta mé hudbě. Vidět skvělé muzikanty, skladatele a profesionály v tomto krásném oboru, jak studují moje věci a vytvářejí z nich něco bohatšího, komplikovanějšího, náročnějšího na poslech a pestřejšího, je pro mě úžasná zkušenost. Vnímám to jako oslavu toho, co se nám povedlo,“ říká Ben Cristovao.

Právě možnost přenést známé skladby do úplně nové podoby považuje Ben Cristovao za jednu z nejsilnějších částí celého projektu. „Nikdy mě nebavilo hrát věci stejně jako na desce. Když člověk přijde na live show, měl by zažít něco nového. A přesně to chci i tady. Vzít známé skladby a dostat je do úplně jiné energie a atmosféry,“ popisuje Ben.

Na orchestrálních aranžích spolupracují skladatelé Jan P. Muchow a Adam Albrecht společně s Unique Orchestra. Podle Šimona Marka je jednou z největších výzev zachovat původní energii Benových skladeb a zároveň naplno využít možnosti, které nabízí symfonický orchestr.

Ben má na stagi silný náboj a my rozhodně nechceme jeho show plošně zjemnit nebo publikum usadit do klidu. Hledáme cesty, jak jeho nabušené beaty přetavit do velkého orchestrálního soundu. Ve výsledku nám jde o dynamickou atmosféru, která lidi nejen pohltí, ale doslova je zvedne ze židlí,“ říká Marek.

Česká premiéra Red Bull Symphonic se uskuteční 29. a 30. září 2026 v Kongresovém centru Praha. Vzhledem k tomu, že první koncert (29. 9.) je již beznadějně vyprodán, jde do prodeje přidaný druhý termín. Předprodej na koncert 30. září začíná 23. 7. v 18:00 v síti GoOut. Projekt vzniká ve spolupráci s ORLEN, TV Nova/Oneplay a Unique Orchestra. Více informací je na redbull.cz/symphonic.

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