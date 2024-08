Zkuste skandinávský recept na štěstí: pohodlí, klid a žití okamžikem

Co kraj světa, to zaručený návod na štěstí – pro Italy je to dobré jídlo a víno, pro Kanaďany schůzky s přáteli, Brazilci jsou prý šťastní při prohlížení starých fotek, Australané při sportu, Číňany těší, když má každý jejich den nějaký hlubší smysl…

Jestli ale někdo skutečně našel dobře použitelný recept na to, jak mít z obyčejných dnů co největší potěšení, jsou to Skandinávci. Jejich štěstí se totiž skládá z drobných střípků, z malých událostí a chvil, které můžete docela snadno začlenit do pracovní doby, do schůzek s přáteli, do sladkého nicnedělání i do pohody večer u filmu.

Svíčky, deka a pohoda

Asi nejznámější skandinávský pojem z pomyslného slovníčku štěstí je hygge [hjuge]. Termín původem z Dánska se stává jedním z fenoménů dnešní doby, a přesto pro něj zatím neexistuje český ekvivalent. Jeho význam se skrývá v pojmech pohoda a útulnost, radost z maličkostí, harmonie, bezpečí, soulad a vnitřní klid.

Možná tak sama žijete – a ani to netušíte. Je to styl života, kdy se obklopujete pohodlím. Měkké křeslo s polštářky, hebká deka, do níž se zabalíte klidně i teď, na prahu léta, když vás venku zastihne déšť, sametové přítmí a zapálené svíčky (nebo rovnou oheň v krbu, když jste zrovna na chatě).

K tomu rozečtený román a na stolku šálek voňavého čaje nebo kávy, ke které přikusujete čokoládu a necháváte ji s labužnickou rozkoší rozplynout na jazyku. To všechno je hygge. Přírodní materiály, jemné barvy, příjemné teplo, možná i melodická hudba z rádia.

Hygge ale spočívá i ve snaze nekomplikovat si život, být ke všem vstřícná a milá (i sama k sobě!), v projevování vděčnosti. Hygge je rovněž schopnost hledat štěstí v každodenním životě, nalézat ho a patřičně se z něj radovat.

Dánové toto umějí, tak to od nich zkuste odkoukat. Koneckonců, tento národ patří podle každoročních průzkumů k nejšťastnějším na světě.

Pauza na kávu a radost

Nad šálkem dobré kávy se toho dá stihnout opravdu hodně – na okamžik se odpoutat od pracovního shonu, příjemně si popovídat s kolegy, občerstvit se… Například Švédové si to moc dobře uvědomují, možná proto se tvrdí, že neexistuje nic švédštějšího než fika [fíka].

Co to je? Pauza na kafe spojená s malou sladkostí k zakousnutí. Důležité je ale to slovo pauza. Kouzlo pravé fiky rozhodně nespočívá v tom, že si ve spěchu uvařené kafe odnesete ke stolu a budete ho usrkávat mezi datlováním do počítače a vyřizováním pracovních hovorů, dokud vám úplně nevystydne.

Fika znamená zastavit se, chvíli vůbec nemyslet na práci a užívat si okamžik, kdy máte čas pro sebe, kávu, sladkost a případně i milé klábosení s kolegy. Švédové tuto přestávku začleňují do pracovního dne a má v něm stejné místo jako porady či schůzky. K nápoji si nejradši dávají skořicové rolky, ale klidně je nahraďte čímkoliv jiným.

A stejně tak se nemusíte striktně držet ani místa, fika nepatří jen do práce, zařadit ji můžete kamkoliv. Udělejte si z toho svůj rituál, ať už doma po probuzení, s kolegyní práci, odpoledne s partnerem, víkendu s rodinou či přáteli.

Vychutnávejte si okamžik přítomnosti a veškeré starosti nechte aspoň okamžik hodně daleko od sebe. je přesně ta severská drobnost, která dokáže rozjasnit celý den.

Zlatá střední cesta

Skandinávie světu dala i další „šťastný“ pojem lagom [lá-gom]. Co si pod tím představit? Umírněnost, rovnováhu a vyváženost ve všem, co děláte. Je to způsob života, kdy se řídíte heslem méně je více, je to zlatá střední cesta, kdy máte – nebo se snažíte mít – všeho tak akorát, ani málo, ani moc. Netoužíte po stále větším bohatství, neobklopujete se přeplácaností, netrávíte v práci čas od rána do večera jenom proto, abyste se dočkala povýšení. Ve všem se snažíte nalézat tu správnou míru.

Lagom se projevuje například i ve skandinávském čistém designu interiérů, ale i ve způsobu stravování. Skandinávci se drží hesla, že všeho moc škodí, a veškeré pokrmy konzumují v rozumných a vyvážených porcích, čímž pečují nejen o svoje zdraví a linii, ale minimalizují plýtvání potravinami a udržují si k nim respekt.

Lagom je o nalezení rovnováhy a o upřednostňování kvality před kvantitou. Buďte rozumně spokojena s tím, co máte, zůstaňte skromná a svědomitě umírněná ve všem, co děláte – ať už jde o oblékání, stravování, kariéru, zábavu, cestování či cokoliv jiného. Lagom je také život bez okázalosti a bez urputné touhy získávat stále víc – a to je asi ten nejlepší recept na štěstí a spokojenost.