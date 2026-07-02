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Rajčatová dieta? Ale jistě! Utužíte zdraví, zlepšíte pleť a ještě si pochutnáte

Rajská jablíčka teď v létě dozrávají a skvěle chutnají. Proč nevyužít jejich šťavnatou chuť k bohulibým účelům? Stimulují totiž látkovou přeměnu a urychlují spalování tuků.
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Domácí rajčátka, hmm, to je dobrota. A je jedno, jestli je pěstujete sama na zahrádce nebo vám je daruje soused či si je třeba přinesete z farmářských trhů. Oceníte nejen jejich prima chuť a příjemné aroma, ale i jejich vítaný bonus – dokážou vám totiž vykouzlit štíhlou postavu.

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Z devadesáti procent se skládají z vody, a příznivě tak ovlivňují vaši bilanci tekutin, která má zásadní význam pro chod metabolismu. Ve spojení s draslíkem, který také obsahují, se může z těla lépe vylučovat zadržovaná voda a toxické látky.

Navíc se tyto plody postarají o zdravé trávení, takže vaše bříško bude hned vypadat štíhlejší.

Už jste slyšela o rostlinné látce lykopenu? Ta je příčinou červené barvy rajčat a jen tak mimochodem může redukovat odbourávání kolagenu. Vyzkoušejte naše rajčatové variace s quinoou, která má vysoký obsah bílkovin, s parmazánem, chutnou mozzarellou či delikátní fetou.



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