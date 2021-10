Jak se k nám „dokoulela“? Rajská jablíčka poprvé ochutnali cca 500 let před Kristem peruánští Aztékové. Uchvátila je jejich šťavnatost a hlavně semínka, která byla využívána jako afrodiziakum. Do Evropy je přivezl v roce 1521 španělský mořeplavec a dobrodruh Hernán Cortés. Hned ovšem způsobily poprask!

Rajčata (v té době žlutá) se stala lahůdkou šlechty, která po jejich požití záhadně umírala. Není divu, že se o nich začalo šuškat, že jsou jedovatá, a lidé proto sazenici užívali spíš jen na okrasu. Až s odstupem času se ukázalo, že důvodem úmrtí nebyla zelenina, ale jed z cínového nádobí. Strach z "rajčatové smrti" se u lidí udržel poměrně dlouho. Přerušil ho až koncem 19. století vynález pizzy. Slaný koláč se stal šlágrem italských domácností a právě rajčata byla jeho nedílnou součástí. A protože pizza (díky stěhování Italů do USA) expandovala do celého světa, popularita rajčat vzrostla. Dnes existuje 10 000 odrůd rajčat.