Energická žlutá, uklidňující modrá. Barvy s námi hrají psychologické hry

Odstíny, které nosíte na sobě nebo vidíte ve svém okolí, můžou ovlivnit vaši náladu. Umíte je číst? Poradíme vám ty, které vám dodají energii a optimismus.
Není barva jako barva! Každý odstín má svou specifickou sílu, energii a vibraci, která působí na vaše tělo i duši. O účincích barev věděli už staří Egypťané a Řekové, kteří je používali k léčbě různých neduhů. Oblíbené bylo především využití slunečního světla v kombinaci s barevnými sklíčky a polodrahokamy.

Mezi nejpopulárnější „barevné léky“ patřil třeba safír, jehož modrá barva tlumila oční záněty, úzkosti, deprese, ale také horečku a bolesti hlavy.

Léčba barvami

To, co tušili naši předci, potvrdili v roce 1876 doktoři Auguste Pleasanton a Seth Pancoast, kteří položili základy chromoterapie neboli léčby barvami. Zjistili, že jednotlivé odstíny ovlivňují náš mozek, náladu, spánek, nebo fungují jako přírodní sedativum či doping.

V chromoterapii se tradičně zkoumá osm základních barev spektra: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, indigo, fialová, jejich vlnové délky i účinky.

Jak toho můžete využít?

Doping s důsledky

Síla barev vychází z frekvence světla a vlnové délky, která ovlivňuje mozek, srdeční tep, krevní tlak i psychiku. Výzkumy dokládají, že teplé odstíny, tedy červená, žlutá, oranžová, zvyšují energii a vitalitu, zrychlují tep a podporují lepší náladu.

Pro někoho je to příjemný „doping“, ale u citlivějších lidí můžou vyvolat stres, nervozitu, únavu a bolesti hlavy. Proto se obecně doporučuje využívat teplé tóny spíše doplňkově a na menší ploše. Pozor byste si měli dát obzvláště v případě, že trpíte vysokým krevním tlakem.

Rychlý relax

Psychologie barev

  • Žlutá: Dodá vám energii a optimismus. Podporuje tvorbu hormonu dopaminu, zlepšuje koncentraci a dodává energii. Kupte si na stůl žluté narcisky nebo tulipány. Případně si pořiďte žluté sako nebo svetr.
  • Oranžová: Stimuluje chuť k jídlu a dodává sílu k fyzické aktivitě. Dopřejte si ji před náročným dnem. Umístěte si na pracovní stůl ovocnou mísu s pomeranči nebo si pořiďte oranžový hrnek či třeba podložku pod myš.
  • Zelená: Jarní únava utlumuje, zároveň vás může stresovat, že nic nestíháte. Zelená obnovuje vitalitu, snižuje stresový hormon kortizol a působí jako „barevný vitamin“ pro tělo i duši. Vsaďte na pokojové rostliny, pomůžou vám s rychlejší regenerací.
  • Růžová: Působí jako „čistička krve“, posiluje cévy, tepny a podporuje detox těla. Uklidňuje duši, zmírňuje stres, úzkost, napětí i vyčerpání a pomáhá odstranit negativní emoce. V chromoterapii je spojena s láskou, optimismem a harmonií. Využijte ji při emočních potížích a nespavosti.
  • Fialová: Odstín zralých švestek podporuje intuici, uvolňuje psychické napětí a působí antistresově. Kupte si fialový šperk s ametystem nebo polštář v této syté barvě.
  • Tyrkysová: Chrání krk před sezonními nemocemi, ulehčuje komunikaci a dodává pocit svěžesti. Zvažte tyrkysovou dekoraci na stůl nebo šperk v tomto odstínu.

Chladné odstíny jako modrá nebo zelená působí uklidňujícím dojmem. Snižují krevní tep a tlak, zmírňují pocity úzkosti a redukují stresový hormon kortizol. Proto jsou vhodné například do kanceláře.

Pokud je vaše výmalba v práci neutrální, pořiďte si něco modrého nebo zeleného jako dekoraci na psací stůl. Podle odborníků jsou tyto chladné barvy vhodné pro dlouhodobou práci v prostoru.

Vyjadřují harmonii, tlumí únavu, přinášejí klid, vitalitu a lepší koncentraci.

Volba pomocí intuice

S barvami je to jako s jídlem – tělo si řekne o to, co potřebuje. Proto si zkuste vybrat svou barvu intuitivně. Zavřete oči, dvě až tři minuty hluboce dýchejte a zeptejte se sami sebe: „Jak se cítím? Co právě teď potřebuju? Energii, nebo naopak klid?“ Potom otevřete svou šatní skříň a zadívejte se na odstíny látek, které tam máte.

Pomoct vám může i barevný kruh, který se dá běžně najít na internetu, stačí do vyhledávače zadat heslo „teorie barev – kruh“.

Výběr odstínu

Pozorujte barevné spektrum a zjistěte, který odstín vás nejvíce přitahuje. Už víte? Pak si vezměte do ruky předmět v uvedené barvě. Přímý fyzický kontakt s ní prohloubí, nebo naopak utlumí vaše emoce. Zkoumejte, co ve vás barevný tón vyvolává, jaké máte pocity, jak se cítíte po těle. Je vám to příjemné, nebo naopak potřebujete změnu?

Může se stát, že vám odstín nesedne, a pak je dobré ho vyměnit za jiný a zkusit si celý postup znova. Pokud s vámi ale barva rezonuje, je to signál, že ji vaše tělo potřebuje.

Život s novou barvou

Vybranou novou barvu zahrňte do svého běžného života. Zakomponujte ji do šatníku v podobě oblečení nebo alespoň doplňků, jako je šátek či módní šperk. Výborně působí i dekorace na stůl nebo hrnek, který máte stále na očích.

Důležité je být v kontaktu se „svou“ barvou aspoň dvacet minut denně během jednoho týdne. Podle odborníků vybraný odstín působí na vaše podvědomí a ovlivní stav vašeho těla, psychiky a celkového zdraví.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Energická žlutá, uklidňující modrá. Barvy s námi hrají psychologické hry

