Vyhlídky do budoucna Ačkoli jsou lidé po téměř dvou letech pandemie zkroušení a unavení, budoucnost vidí většina Čechů pozitivně. Vyplývá to alespoň z průzkumu agentury Median, který provedla loni v prosinci. Podle něj celých 59 procent našinců očekává, že rok 2022 bude lepší než rok předchozí. Naopak 33 procent ztratilo veškerý optimismus a podle nich bude hůř. Mezi nejvíce pesimisticky smýšlející dotázané se řadí lidé nad 65 let, středoškoláci bez maturity, lidé ekonomicky neaktivní a voliči ANO. Mezi optimisty naopak zapadají hlavně mladí lidé do 34 let, vysokoškoláci, studenti, Pražané a voliči koalic Piráti se STAN a Spolu.