„Mám trpělivost s každým dnem tvého života“

Netrpělivost je nemocí naší doby. Všechno musí být nejlépe hned. Tím se ale vlastní vinou cítíte pod tlakem. Buďte shovívavější sama k sobě i k ostatním a zkuste dát druhým více prostoru…

„Kdo miluje, dokáže nemožné“

Že láska hory přenáší, to určitě víte. Zkuste si to v klidu zase uvědomit. To, že máte někoho ráda (a on zase vás) je velký dar.