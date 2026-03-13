Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo strach. Nebojte se je projevit.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Odborníci z jedné americké univerzity potvrdili už v roce 2006, že lidé veselé povahy jsou zdravější než ostatní. Ti, kdo se každý den hodně smějí, jsou schopni se pro něco nadchnout a navazují hluboké přátelské svazky, prý skutečně žijí déle. Kromě toho jsou v těžkých životních situacích i pevnější a odolnější.

Až potud by to nebylo nic překvapivého. Ovšem další poznatky dokazují, že paradoxně i negativní pocity přispívají k lepšímu duševnímu stavu člověka. Lze to přirovnat k ekosystému, také on potřebuje co nejvíce druhů, které jsou geneticky velmi dobře namíchány, aby byl co nejodolnější.

Podobné je to s city a pocity. Pojďme se tedy podívat na celou věc blíž...

Kdo je schopen emocí, ten žije zdravěji

Jak probíhal pokus? Po dobu jednoho měsíce mělo sto sedmdesát pět účastníků zaznamenávat všechno, co cítí, ať pozitivního či negativního. Patřily sem například pocity hrdosti, provinění, nadšení, strachu, smutku, zhnusení, naděje, studu, pobavení a ještě mnoho dalších.

Po skončení uvedeného období jim byly provedeny laboratorní rozbory krve a zjistilo se, že ti, kteří prožili víc rozličných emocí a nálad, vlastně celé spektrum, měli v krvi mnohem méně látek podporujících zánětlivé procesy. Docela působivé, že?

Jen pokud se často setkáváme s ostatními lidmi a zažíváme vzájemné interakce, můžeme mít z různorodých emocí užitek. Takže honem z pohodlného gauče dolů! Srovnatelný efekt má v dnešní uspěchané době ale klidně i telefonát s blízkým člověkem.

Pozitivní stránky negativních pocitů

Pocity, jako je radost, nadšení a naděje, jsou dobré, zatímco třeba závist, smutek a nenávist jsou špatné? Tohle tvrzení se v psychologickém kontextu dlouho pokládalo za pravdivé. Nic ale není tak černobílé, jak by se zdálo. I negativní pocity mohou mít pozitivní vyznění, jako kupříkladu strach. Zbystří naše smysly, když se ocitneme v nebezpečí, a tím nám pomáhá.

Navíc, každá zkušenost, kterou v životě uděláme, je v našem mozku propojená i s určitou emocí. Čím víc máme zažitých zkušeností, tím lépe každou situaci vyhodnotíme a už se třeba tolik nehroutíme, nebojíme, nezmatkujeme, jasně a klidně vidíme řešení.

Od štěstí přes hrdost ke smutku

Emoce jsou velmi různorodé a mají mnoho rozmanitých podob. Kdo je nechá vyhřeznout a proběhnout, podléhá méně depresím a nemusí tak často vyhledávat lékařskou péči.

Článek vznikl pro časopis Tina.

