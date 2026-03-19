Proč vaše drahá vlasová péče nemusí fungovat?

14:00
Investice do kvalitních šamponů a masek nemusí být zárukou zdravých vlasů. Často totiž není chyba v produktech, ale v něčem mnohem prostším – ve vodě, kterou se vlasy každý den myjí. Blížící se Světový den vody (22. března) je ideální příležitostí podívat se na tento problém očima odborníka na vlasovou péči Tomáše Arsova.

Neviditelná bariéra v koupelně: Proč vaše drahá vlasová péče nemusí fungovat?

„Někdy problém není ve vlasu samotném, ale v tom, co na něm zůstává každý den,“ vysvětluje Tomáš Arsov. Podle něj minerální nánosy z tvrdé vody vytvářejí na vlasech neprodyšný film – bariéru, přes kterou účinná péče zkrátka nepronikne. „Když péče dlouhodobě ‚nedrží‘, bývá to signál, že je čas rutinu přenastavit,“ dodává.

Vápníková past Jak tvrdá voda zastavuje regeneraci

Minerály jako vápník a hořčík se při každém mytí usazují na povrchu i uvnitř vlasu. Výsledek? Vlasy jsou nepoddajné, matné a hrubé. Veškerá snaha o regeneraci zůstává pouze na povrchu a při dalším mytí se bez užitku smyje. Právě proto je nezbytný proces tzv. chelatace – tedy odborné odstranění těchto kovů a usazenin.

Řešení Hloubkový reset (Kúra BACK2BASICS)

Aby mohla následná péče fungovat, je nutné vlasy nejdříve „odlíčit“. Tomáš Arsov připomíná: „Vlasy „fungují nejlépe tehdy, když na sebe jednotlivé kroky správně navazují.“

  1. Hloubková očista: Základem je kúra BACK2BASICS. Šampon s pH 9 otevře vlasové vlákno, aby chelatační gel s vitamínem C mohl rozpustit usazené minerály a silikony.
  1. Okamžitá výživa: Protože je vlas po této kúře otevřený, musí se ihned nasytit. V tomto kroku se nanáší Maska TOMAS ARSOV, která pronikne hluboko do vyčištěné struktury.

INTENSIVE HYDRATING RITUÁL: Krok za krokem k hebkosti

Po resetu nebo pro pravidelnou péči o suché a krepaté vlasy je ideální INTENSIVE HYDRATING SET.

KROK 1: Šampon – Navlhčete vlasy a vmasírujte šampon do pokožky i délek. Pro maximální efekt hydratačních složek mytí vždy opakujte dvakrát. Důkladně opláchněte.

KROK 2: Kondicionér – Z vlasů jemně vymačkejte vodu. Aplikujte kondicionér do délek a konečků, nechte působit 2–3 minuty. Vyrovná pH a vyhladí povrch vlasu, aby se lépe rozčesával.

KROK 3: Maska – Po použití kondicionéru vlasy jemně osušte ručníkem. Naneste masku do délek, nechte 5–10 minut působit a poté opláchněte vlažnou vodou. Proniká hluboko pro regeneraci a pružnost.

KROK 4: Bezoplachové sérum – Do ručníkem vysušených vlasů rovnoměrně nastříkejte sérum. Rozčešte a vyfénujte. Sérum uzavírá celou rutinu, dodává lesk a zajišťuje tepelnou ochranu.

3 rady odborníka pro domácí rutinu

  1. Dvojité mytí: První mytí odstraňuje povrchové nečistoty, druhé čistí pokožku hlavy a připravuje vlas na absorpci aktivních látek.
  2. Důkladný oplach jako prevence: Čas oplachování by měl být dvojnásobný oproti času mytí. Zbytky šamponu na vlasech totiž fungují jako „lepidlo“ pro minerály z vody.
  3. Sérum pro každodenní ochranu: Bezoplachové sérum můžete používat i denně do suchých vlasů pro okamžitou hydrataci a zkrocení krepatění.

Krásné vlasy nejsou o množství produktů, ale o jejich schopnosti do vlasu skutečně proniknout. Než příště vyměníte svou oblíbenou péči za jinou, zkuste svým vlasům dopřát hloubkovou očistu. Možná zjistíte, že vaše vlasy nebyly zničené, jen potřebovaly znovu volně dýchat.

Nejčtenější

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Ilustrační snímek

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak...

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

ilustrační snímek

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

Pohyb venku a zdravé jídlo. Osvědčené tipy, jak předejít jarní únavě

ilustrační snímek

S příchodem jara se můžete cítit unaveně a bez energie, i když jste čekali pravý opak. Nejde o nemoc, ale o přirozenou reakci těla, které může být po zimě vyčerpané.

19. března 2026

Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

Komerční sdělení
Jarní restart domova: Proč jen utřít prach a vytřídit šatník nestačí?

Znáte ten pocit, když konečně umyjete okna, vyleštíte podlahu a vytřídíte skříně, ale když si pak sednete s čajem do křesla, stejně máte pocit, že „něco“ nesedí? Jako by v prostoru stále visela...

18. března 2026

Jak zvládnout svůj vlastní strach: stačí hodně mluvit a obavy sdílet

Trapnost, šok, ale i obavy. Vyvrcholení nepřináší jen „předpisové“ projevy....

Strach nezažíváme rádi. Může nás paralyzovat, ochromit nebo odradit od našich snů a přání. Někdy nás ale dokáže naopak motivovat nebo udržovat v bezpečí. Ať se nám to líbí, nebo ne, strach je dobrý...

18. března 2026

Kalhoty v novém hávu. Vyberte si z trendy střihů a materiálů

Novým trendem jsou „ballon pants“ neboli balonové kalhoty. Jsou typické...

Obchody jsou aktuálně plné kalhot nejrůznějších výstředních střihů. Máme skvělou zprávu: s takovou svobodou volby určitě najdete takové, co vám budou slušet! Dejte sbohem sofistikované, leč fádní...

17. března 2026

Dopřejte si restart od hlavy k patě a nastartujte po zimě vlasy i pleť

Ilustrační snímek

Všichni, kdo se kamarádí s počítači a dalšími technickými zařízeními, znají restart – proces vypnutí a okamžitého nového nastartování. V přeneseném významu slova restart znamená „nový začátek“, a tak...

16. března 2026

Krása podle Korejek. Dopřejte si masáž či jógu jako Asiatky a rozkvetete

Korejská pleťová péče je jednou z věcí, které jsou stále k dostání jen v Koreji.

Ženy z této země jsou známé svou krásnou alabastrovou pletí. Inspirujte se jejich tipy, které vám prodlouží mládí a dovedou pleť k dokonalosti. Hodí se vlastně tato kosmetická rutina i pro Evropanky?

15. března 2026

Svěží look podtrhnou pruhy. Umíte je správně nosit?

Pletený svetřík kombinuje tmavě modré proužky s béžovým základem, díky tomu...

Proužky jsou celoroční stálicí a jejich nabídka je rozmanitá. Stačí si jen vybrat ten pravý kousek, který okamžitě omladí váš šatník. Aby však nedošlo k módnímu trapasu, i proužkatou módu je potřeba...

14. března 2026

Emotivnější rovná se šťastnější. Radost i strach jsou žádoucí, projevte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Žádoucí jsou i vztek nebo...

13. března 2026

Čokoláda je blaho. Umí ulevit duši a potěší vaši pleť

ilustrační snímek

Tak svůdná, tak jemná, tak dobrá... A navíc ještě zdravá! Studie dokazují, že s čokoládou budeme krásné a šťastné.

12. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Ulevte svému tělu detoxem. Jděte na něj ale správně a vyhněte se extrémům

Nejen kosmetika je důležitá. Stejně tomu je se zdravou životosprávou.

Kolem detoxu panuje spousta mýtů, když ho ale pojmete rozumně, rozhodně svému tělu ulevíte. Zeptali jsme se fitness trenérky Jaroslavy Rokosové, jak se vyhnout extrémům a prospět organismu.

11. března 2026

Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Komerční sdělení
Nezestárli jste, jste přetížení: Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Unavená pleť. Vlasy bez objemu. Náhlé padání, které ještě před pár měsíci neexistovalo. Automaticky hledáme příčinu ve věku, jenže realita je často jiná. Chronický stres dnes dokáže změnit kvalitu...

10. března 2026

