Proč vaše drahá vlasová péče nemusí fungovat?

„Někdy problém není ve vlasu samotném, ale v tom, co na něm zůstává každý den,“ vysvětluje Tomáš Arsov. Podle něj minerální nánosy z tvrdé vody vytvářejí na vlasech neprodyšný film – bariéru, přes kterou účinná péče zkrátka nepronikne. „Když péče dlouhodobě ‚nedrží‘, bývá to signál, že je čas rutinu přenastavit,“ dodává.
Vápníková past Jak tvrdá voda zastavuje regeneraci
Minerály jako vápník a hořčík se při každém mytí usazují na povrchu i uvnitř vlasu. Výsledek? Vlasy jsou nepoddajné, matné a hrubé. Veškerá snaha o regeneraci zůstává pouze na povrchu a při dalším mytí se bez užitku smyje. Právě proto je nezbytný proces tzv. chelatace – tedy odborné odstranění těchto kovů a usazenin.
Řešení Hloubkový reset (Kúra BACK2BASICS)
Aby mohla následná péče fungovat, je nutné vlasy nejdříve „odlíčit“. Tomáš Arsov připomíná: „Vlasy „fungují nejlépe tehdy, když na sebe jednotlivé kroky správně navazují.“
- Hloubková očista: Základem je kúra BACK2BASICS. Šampon s pH 9 otevře vlasové vlákno, aby chelatační gel s vitamínem C mohl rozpustit usazené minerály a silikony.
- Okamžitá výživa: Protože je vlas po této kúře otevřený, musí se ihned nasytit. V tomto kroku se nanáší Maska TOMAS ARSOV, která pronikne hluboko do vyčištěné struktury.
INTENSIVE HYDRATING RITUÁL: Krok za krokem k hebkosti
Po resetu nebo pro pravidelnou péči o suché a krepaté vlasy je ideální INTENSIVE HYDRATING SET.
● KROK 1: Šampon – Navlhčete vlasy a vmasírujte šampon do pokožky i délek. Pro maximální efekt hydratačních složek mytí vždy opakujte dvakrát. Důkladně opláchněte.
● KROK 2: Kondicionér – Z vlasů jemně vymačkejte vodu. Aplikujte kondicionér do délek a konečků, nechte působit 2–3 minuty. Vyrovná pH a vyhladí povrch vlasu, aby se lépe rozčesával.
● KROK 3: Maska – Po použití kondicionéru vlasy jemně osušte ručníkem. Naneste masku do délek, nechte 5–10 minut působit a poté opláchněte vlažnou vodou. Proniká hluboko pro regeneraci a pružnost.
● KROK 4: Bezoplachové sérum – Do ručníkem vysušených vlasů rovnoměrně nastříkejte sérum. Rozčešte a vyfénujte. Sérum uzavírá celou rutinu, dodává lesk a zajišťuje tepelnou ochranu.
3 rady odborníka pro domácí rutinu
- Dvojité mytí: První mytí odstraňuje povrchové nečistoty, druhé čistí pokožku hlavy a připravuje vlas na absorpci aktivních látek.
- Důkladný oplach jako prevence: Čas oplachování by měl být dvojnásobný oproti času mytí. Zbytky šamponu na vlasech totiž fungují jako „lepidlo“ pro minerály z vody.
- Sérum pro každodenní ochranu: Bezoplachové sérum můžete používat i denně do suchých vlasů pro okamžitou hydrataci a zkrocení krepatění.
Krásné vlasy nejsou o množství produktů, ale o jejich schopnosti do vlasu skutečně proniknout. Než příště vyměníte svou oblíbenou péči za jinou, zkuste svým vlasům dopřát hloubkovou očistu. Možná zjistíte, že vaše vlasy nebyly zničené, jen potřebovaly znovu volně dýchat.