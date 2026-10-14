Stále v pohybu a pokud možno co nejméně času stráveného obyčejným civěním do prázdna. Takový je podle většiny společnosti produktivní člověk. Odpočinek je vnímán jako odměna a až ve chvíli, kdy jsou všechny úkoly splněny. A nuda? Tu považujeme za něco nepřijatelného.
„Nuda je nepříjemný pocit už sama o sobě, tělo ji signalizuje jako mírný neklid, napětí nebo pocit prázdna a naše přirozená reakce je toto nepohodlí co nejrychleji ukončit. K tomu se přidává tlak výkonu, kdy volný čas bez cíle vypadá jako plýtvání. Odmalička nás navíc někdo zabavoval za nás – rodič, škola, dnes telefon, takže jsme se nikdy pořádně nenaučili nudu vydržet. Jakmile se objeví první prázdno, ruka automaticky sáhne po mobilu,“ vysvětluje pro Pestrý svět terapeutka a koučka Dagmar Pechová.
Odrazový můstek k větší kreativitě
Paradoxně právě ta prázdnota, které se bráníme, má ale podle odbornice svůj smysl. Když mozek nedostává podněty zvenčí, začne si je hledat sám a spojuje věci, které spolu na první pohled nesouvisí. A přesně z tohoto myšlenkového bloudění se často rodí nápady.
„Podle výzkumů bývá člověk po chvíli nudy v kreativních úlohách úspěšnější, než když předtím dělal něco zábavného. A protože se zrovna nemusí soustředit na nic konkrétního, stihne mozek zpracovat i to, na co jindy nemá čas – pocity, únavu, myšlenky, které celý ci den zůstávaly stranou,“ doplňuje de terapeutka z platformy Terapie.cz.
Že vám bylo ale odmalička vštěpováno, že prokrastinace je něco špatného? Všechno se dá natrénovat, tedy i nudění se.
„Nudu jsme přestali trénovat, a tak ji zpočátku špatně snášíme, podobně jako sval, který dlouho nepoužíváme. Stačí to zkoušet v malém, cesta bez sluchátek s podcastem nebo muzikou, čekání ve frontě bez telefonu, ranní káva v tichu,“ doporučuje Dagmar Pechová.
Jenom pozor, scrollování není totéž, co odpočinek. Mozek při něm stále něco přijímá. Opravdová prázdnota funguje na kreativitu lépe. I proto je tak důležité naučit se přijímat nudu jako něco prospěšného!
Jak se nudit
Nutno ovšem dodat, že to bude běh na dlouhou trať.
Telefon se snažte odkládat
Telefony jsou skvělým sluhou, ale špatným pánem. A právě po něm většina z nás sahá nejčastěji. Jak na to, abychom nezírali na displej pokaždé, když se nudíme?
Nejdřív je potřeba si všimnout toho gesta, konkrétní vteřiny, kdy ruka míří k telefonu úplně automaticky. Stačí počkat, pojmenovat si, že se právě nudíme, a nechat to chvíli být.
Pomáhá také mít pevně danou chvíli, např. během snídaně nebo procházky se psem, kdy telefon zůstane úplně mimo dosah, třeba v jiné místnosti.
Zkusit si do dne zařadit pár prázdných minut, čekání, cestu výtahem, ráno po probuzení, a sledovat, co se v hlavě samo objeví. Nemusí z toho vzejít nic velkého, stačí, že si na chvíli všimneme sami sebe.
Děti není nutné stále zaměstnávat
Pro koho je nuda nejpřínosnější, jsou děti. Paradoxně hlavně ty, kterým se snažíme každou volnou chvilku zaplnit nějakou činností nebo kroužkem.
„U dětí je to ještě citlivější, protože v dětství se teprve učí, jak si hrát samy a vydržet chvíli, kdy se nic neděje. Rodiče na „nudím se“ často reagují tak, že ihned něco nabídnou – hračku, výlet, tablet, protože jim je nepohodlí dítěte nepříjemné. Dítě se pak nenaučí spolehnout se samo na sebe a čeká, že mu volný čas vždycky někdo zaplní. Lepší je tu chvilku s ním vydržet a nechat ho, ať samo přijde na to, co ho baví,“ uzavírá odbornice.
Najděte si různé koníčky
Kromě občasného nicnedělání jsou v životě důležité také koníčky. Není to jen způsob, jak „zabít volný čas a něco dělat“. Pravidelná činnost, kterou děláte pro radost, ne kvůli výkonu, totiž může být důležitou protiváhou práce a každodenních povinností.
Záliby pomáhají zapomenout na všední starosti, podporují kreativitu a dají vám možnost poznávat nové lidi. Navíc si třeba i zvýšíte sebevědomí.
Učení se nové dovednosti totiž přináší pocit, že se v něčem posouváte – i když nejde o žádný je především to, že koníček nemusí mít žádný praktický výsledek. Pokud vás baví, že na hodinu usednete ke klavíru, i když nikdy nebudete koncertovat, má to svůj smysl. Stejně jako procházka, při které nic nevyřídíte, nebo pletení svetru, který by se možná dal levněji pořídit v obchodě.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.