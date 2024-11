Nevyhazujte, pošlete to dál. Recyklovat můžete skoro všechno

Recyklace znamená šetrné a zodpovědné nakládání se zdroji. Nejen přírodními, ale i lidskými. Zkrátka, zbytečně neplýtvat, nekupovat věci rychlé spotřeby a nevyhazovat to, co může ještě sloužit.

I když ekologie je dnes módní slovo, na které se leckdo dívá přes prsty, za recyklací se skrývá spíš tolik opěvovaný selský rozum. Proti koncepci „vyrobit – použít – vyhodit“ staví cyklus, kde se většina toho, co se vyrobí, znovu použije, ať už jako věc samotná, nebo jako surovina.

Recyklace je i to, když má druhé dítě kočárek po prvorozeném nebo když rozdáte oblečení, která vám už není. Třídění odpadu už je dnes pro většinu Čechů samozřejmostí, ale nebývalo to tak vždycky.

Zkrátka, recyklovat může docela pohodlně i jednotlivec.

Na něco sami nestačíme

Samozřejmě, recyklace odpadní vody nebo nerostných zdrojů už možnosti jednotlivce přesahuje, ale je dobré si představit, že i toto jde z naší kapsy a že každá černá skládka znamená, že někdo musí zaplatit její likvidaci, zachránit znečištěnou řeku a podobně. Ano, papírová brčka to nejspíš nevytrhnou, ale ani tak si člověk nemusí pořídit každý plastový nesmysl, který vidí.

Recyklací se také snižuje množství odpadu končícího na skládkách nebo v přírodě, kde by mohl uvolňovat nebezpečné látky, jako například těžké kovy z elektrozařízení, snižuje se těžba surovin, jako jsou kovy a ropa, která je energeticky náročná a často devastující pro ekosystémy.

Recyklací se získávají cenné materiály (např. kovy), které lze znovu využít ve výrobě. Navíc výroba z recyklovaných materiálů vyžaduje mnohem méně energie než výroba z prvotních surovin.

Víte, že… … jedna recyklovaná konzerva znamená takovou energetickou úsporu, na kterou by mohla hrát televize celé tři hodiny? … na výrobu recyklovaného papíru je potřeba asi o 70 procent energie méně než na výrobu zcela nového papíru? … zhruba 16 procent z ceny produktů platíte za obaly, které beztak skončí v koši? … hliníkové konzervy jsou snadno recyklovatelné, znovu se do oběhu mohou dostat už za šest týdnů? … sklo pohozené jen tak v přírodě se nikdy nerozloží, recyklovat se ale může donekonečna?

Sekáče jsou ekologické

Móda se mění rychle a ošuntělý zjev se neodpouští. Možná i proto každý rok končí na skládkách miliony tun textilu. Recyklace oblečení pomáhá tento objem snižovat a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Navíc výroba nového oblečení vyžaduje obrovské množství vody a chemikálií. Recyklace textilu šetří suroviny, jako je bavlna, a snižuje potřebu pěstování nových plodin.

Kromě recyklace může být staré oblečení znovu použité, ať už formou darování, nebo úpravou na nové módní kousky.

Některé organizace a obchody nabízejí kontejnery na sběr starého textilu, který je dále recyklován nebo upcyklován. Některé textilie se použijí na výrobu izolačních materiálů, čisticí hadry nebo materiály pro automobilový průmysl.

Je tedy důležité si rozmyslet, kam se starými svršky, co darovat, co patří do kontejneru a z čeho, pokud jste dost šikovní, vytvoříte nové úžasné kousky.

Sběrný dvůr je jistota

Staré koberce, rozbitý nábytek, zbytky cihel… Je spousta věcí, které se do popelnice vyhodit nedají. Kam patří? Objemný odpad, jako jsou staré spotřebiče, nábytek nebo stavební materiál, lze odvézt na sběrné dvory ve vašem okolí. Většina obcí a měst provozuje sběrné dvory, kam mohou občané zdarma odevzdat různé druhy odpadu včetně odpadu objemného. Další možností je využít mobilní sběrné služby, které některá města organizují několikrát ročně.

Výměnný swap oblečení v josefovské pevnosti (12. října 2024)

Pokud nemáte možnost odvozu, mnoho měst nabízí svoz objemného odpadu, který si můžete objednat za poplatek. Některé obchody s elektrospotřebiči také poskytují službu odvozu starého zařízení při koupi nového.

Pro více informací o konkrétních místech a službách ve vašem regionu se doporučuje navštívit webové stránky vaší obce nebo využít interaktivní mapy zpracovatelů odpadu.